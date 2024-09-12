歐洲消費者聯盟指控多家電玩公司 「刻意誘騙」玩家砸錢玩遊戲

歐洲消費者聯盟（BEUC）今天提出投訴，指控全球最大的電玩公司「刻意誘騙」消費者，包括兒童在內，促使他們花更多錢在電玩上。

法新社報導，根據上月公布的業界數據，電玩在歐洲廣受歡迎，有超過半數的歐洲人口是玩家。

歐洲消費者聯盟今天向歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出申訴，獲得17個歐洲國家會員國組織的支持，包括法國、德國與義大利。

這個消費者權益傘狀組織表示，「要塞英雄」（Fortnite）、EA Sports FC 24與Minecraft等電玩的開發公司，使用涉及遊戲內虛擬貨幣的「操縱消費伎倆」，尤其是兒童「更容易上當」。

歐洲消費者聯盟點名的電玩巨擘包括動視暴雪（Activision Blizzard）、美商藝電（Electronic Arts）、Epic Games、Mojang Studios、Roblox Corporation、超級細胞（Supercell）與育碧娛樂公司（Ubisoft）。

虛擬貨幣是數位物品，像是寶石、點數或硬幣，可透過真實貨幣購買，通常可在電玩或在應用程式市集購得。

數位貨幣之後會被用來購買遊戲內的選項或物品，但歐洲消費者聯盟表示，玩家會忽視數位貨幣涉及的真實價值，導致他們容易「過度花費」。

歐洲消費者聯盟負責人雷納（Agustin Reyna）說：「今日，高價的遊戲內貨幣被刻意用來誘騙消費者，尤其是兒童深受其害。公司非常清楚兒童的脆弱性，還利用伎倆引誘年輕消費者花費更多錢。」

歐洲消費者聯盟呼籲「電玩時刻以真實貨幣（如歐元）價格標示物品，或至少顯示等同多少真實貨幣」。

根據歐洲消費者聯盟，歐洲11歲至14歲兒童中，有84%會玩電玩，而2020年全球遊戲內購買市場總價值約達500億美元（約新台幣1兆6202億元）。

歐洲消費者聯盟表示，歐洲兒童每個月平均花費39歐元（新台幣1401元）用於購買電玩遊戲內物品上。歐洲消費者聯盟在聲明中說：「雖然他們是玩得最用力的玩家，但他們的金融素養有限，容易受到虛擬貨幣左右。」

這些團體聲稱電玩公司違反歐盟消費者保護法。雷納說：「監管機關必須採取行動，表明即使虛擬的電玩世界，仍必須遵守真實世界的規範」。