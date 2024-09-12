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大馬收容所爆大規模性虐...400名兒少受害 警逮171嫌犯

中央社／ 吉隆坡12日綜合外電報導
位在馬來西亞萬撓的「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」（Global Ikhwan Services and Business, GISB）。示意圖。圖／路透社
位在馬來西亞萬撓的「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」（Global Ikhwan Services and Business, GISB）。示意圖。圖／路透社

馬來西亞警察總長表示，當局昨天解救逾400名兒少，他們在一家著名伊斯蘭商業組織經營的收容所中疑似遭到性虐待；該商業組織與一個遭到禁止的異端教派有瓜葛。

路透社報導，警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）表示，警方在大馬兩個州共20個地點協同進行的突襲行動中逮捕了171名成人，包括伊斯蘭宗教導師。

拉扎魯丁在記者會上表示，被救出者包括201名男孩和201名女孩，年齡介於1歲到17歲之間。警方本月接獲通報，指收容所中存在忽視、虐待、性騷擾和猥褻情事。

拉扎魯丁指出，這些收容所都是由「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」（Global Ikhwan Services and Business, GISB）負責營運。

GISB昨天晚間透過聲明否認性虐指控，稱公司沒有管理這些收容所，還說「我們的政策不包含計劃或執行違反伊斯蘭教義和國家法律的行動」，並補充表示將報警要求調查此事。

根據GISB官網，GISB涉足包括超市到自助洗衣店等事業，事業據點遍及印尼、新加坡、埃及、沙烏地阿拉伯、法國、澳洲和泰國等多個國家。

拉扎魯丁表示，警方初步調查發現，這些被救出的未成年人是GISB馬來西亞職員的孩子，他們出生後沒多久就被送入收容所，隨後遭受多種形式的虐待。

他表示，受害者據稱遭成年監護人雞姦，後來又被教導在收容所中雞姦其他孩童。

GISB與現已瓦解的馬來西亞奧爾根（Al-Arqam）異端教派有關聯，大馬政府於1994年將其列為邪教予以禁止。GISB曾承認與奧爾根有瓜葛，但現已將公司描述為基於穆斯林習俗的伊斯蘭企業集團。

GISB先前曾因建立充滿爭議的「妻子服從俱樂部」（Obedient Wives' Club）而登上新聞頭條，該團體曾呼籲女性「像妓女一般」順從她們的丈夫。

性騷擾 未成年 警察 馬來西亞

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