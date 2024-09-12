丈夫稱一時失手 瑞士小姐候選人遭殺害肢解打成泥

曾參與瑞士小姐選拔賽的模特兒克莉斯蒂娜（Kristina Joksimovic）慘遭丈夫殺害分屍。丈夫不只狠心將她的屍體肢解，還把部分肢體放進攪拌機打成泥狀再用化學物質溶解。丈夫已經遭到逮捕，但近期向法院申請保釋，於9月11日被駁回，檢方認為他有「明顯的精神疾病跡象」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起恐怖的事件發生於今（2024）年2月。遭殺害的是38歲的模特兒克莉斯蒂娜，她曾在2003年贏得瑞士西北區選美比賽，也在2008年參與瑞士小姐選拔賽進入決賽。

據當地媒體指出，克莉斯蒂娜的丈夫托馬斯（Thomas，化名）承認自己殺害了妻子，但聲稱自己是出於自衛才會殺害對方。托馬斯說克莉斯蒂娜拿刀攻擊他，他因為太過慌亂才會將其殺害並肢解。

然而，法醫報告和調查結果都推翻了托馬斯的說法。克莉斯蒂娜在死前就已遭掐死，托馬斯還在她死後將屍體搬到洗衣房用電鋸、剪刀和其他刀具肢解。托馬斯更將妻子的部分肢體放進攪拌機拌成泥狀，再用化學物質溶解。

Miss Switzerland finalist is 'strangled and PUREED in a blender by her husband': 'Killer used a jigsaw and garden shears to dismember victim'

via https://t.co/4N6UmtO8sD https://t.co/UqOyJJ9Aa4 — Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) 2024年9月11日

檢方認為托馬斯的犯罪行為十分冷血，顯示出他「缺乏同情心」並「有施虐、反社會人格特質」。警方調查更發現，之前克莉斯蒂娜就曾因家暴報案，但後續沒有進一步處理。

克莉斯蒂娜的過世讓周遭親友十分悲痛，不只各屆瑞士小姐紛紛發文哀悼，也有許多人在社群媒體上發文回憶和克莉斯蒂娜共度的美好時光。親友對於美麗、溫柔的克莉斯蒂娜遭殺害都感到不可置信，並表示心疼克莉斯蒂娜的兩個孩子。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線