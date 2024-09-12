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四年挖一次祖先墳墓 印尼傳統替屍體換裝求好運

聯合新聞網／ 綜合報導
托拉查族人會將遺體挖出來清潔，甚至跟其拍照留念。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
托拉查族人會將遺體挖出來清潔，甚至跟其拍照留念。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

印尼蘇拉威西島的托拉查族（Toraja）每四年就會舉行一次傳統儀式，儀式中族人會將家人的遺體從墓中挖出來，為其換上新衣服。這麼做不只是為了紀念、尊重往生者，也是因為相信這麼做會為家族帶來好運。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項傳統儀式叫做「Ma'nene」，意思是「照顧祖先」或「清理屍體」。在這個儀式中，托拉查族人會從墓中挖出已經木乃伊化的祖先遺體，仔細將其清潔、曬乾，並換上新的衣服，象徵對祖先的尊重與照顧。

在蘇拉威西省中部的「Liang Lo'ko' Kuku」小鎮，居民會將石墓打開，取出已埋葬多年的祖先遺體。不僅如此，挖出遺體後，居民還會與已經乾枯的遺體合影。

托拉查族人會先幫清理乾淨的遺體穿上現代服裝，接著重新放回棺材內。有些遺體是換上傳統長裙，也有人為家人配上現代的太陽眼鏡和皮帶，讓傳統與現代文化在儀式中相互交融。

這項儀式於每年八月舉行，據當地媒體報導，之所以會有這項習俗，是因托拉查族人認為死亡不是瞬間發生的事情。他們相信靈魂會逐漸前往來世，所以認為剛去世的家人仍需被照顧，直到靈魂完全離開為止。

這項儀式起源據傳是因當地流傳的一則神話。數百年前，一個名叫魯瑪塞克（Pong Rumasek）的獵人在森林中發現一具被遺棄的屍體。出於憐憫，魯瑪塞克為這具遺體穿上自己的衣服並照料它。從那時候開始，魯瑪塞克就屢屢狩獵都獲得豐收，這項傳統於是就此流傳下來。

雖然神話的真實性仍有待考證，但這項傳統已經成為當地人生活的一部分，為少數民族文化再添神秘色彩。

印尼 往生者 木乃伊 遺體 靈魂

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