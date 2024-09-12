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影／英國暖爸手臂刺字母表 只為讓自閉兒方便溝通

聯合新聞網／ 綜合報導
哈里斯為了讓兒子溝通，在手臂刺下字母表。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
哈里斯為了讓兒子溝通，在手臂刺下字母表。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名男子兒子患有自閉症，為了讓兒子可以隨時跟自己溝通，男子特地在左手臂上刺了字母表，讓兒子可以隨時用他的手臂拼字表達需求。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，45歲的哈里斯（Dan Harris）來自英國彼得伯勒，他10歲的兒子喬希（Joshie）在2歲時被診斷出患有無口語自閉症。因為自閉症的關係，喬希一直以來都是用iPad和外界溝通。父子倆稱iPad為「說話機」，透過iPad，喬希可以用簡單的單詞和圖片表達需求。

哈里斯說，iPad對他們來說很重要，但他還是會擔心，如果有天iPad沒電、損壞或遺失，喬希就會陷入無法溝通的困境。之前就有一次，哈里斯帶喬希到蘇格蘭的海灘遊玩，那時iPad沒電卻又沒辦法馬上充電，所以喬希一直到回家才能告訴爸爸自己本來想吃冰淇淋。

為了預防之後再發生這種窘境，哈里斯決定花180英鎊（約7000台幣）在左前臂刺了字母表。哈里斯說，喬希會用手指字母，可以拼出名字或簡單表達自己的想法。兒子現在每天醒來，就會先摸哈里斯的手臂，確認紋身還在那裡。

哈里斯不只為兒子刺青，他也為當地失語症及自閉症患者籌措資金，準備100個談話板供他們和外界溝通。哈里斯表示，社會對失語者的理解不足，但喬希和其他孩子也有平等的權利去表達自己。他強調，失語者「並不是不想說，而是說不出來。」應給予更多機會及方法，讓其能與外界連結。

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