台積電拉高菊陽町租金、薪資！熊本拉麵店招不到員工11月關門

日本「每日新聞」報導，位於熊本縣菊陽町的人氣拉麵店「天外天」（Tengaiten）總店將在11月關店，引發日本當地輿論討論起同樣位於菊陽町開設工廠的「台積電」，影響當地商家租金和工資的話題。

日本資深媒體人矢板明夫10日透過臉書分析「天外天」的困境，認為「天外天」遇到的經營瓶頸，恐怕是很多在地企業同樣面臨的困境。他認為「天外天」關店和在菊陽町開設工廠的「台積電」有一定的關係。

他直言，雖然台積電進駐熊本，對台灣和日本來說都是一件好事，但在地企業若不斷遇到店面租金和工資上漲情形，一旦台積電處理不好，可能會引起在地民眾的反感。矢板明夫因此建議台積電，或許可以考慮在熊本當地多做一些公益活動，回饋社會，以促進台日居民的相互理解。

根據報導，「天外天」在台積電進駐後，將開設了33年的總店遷至菊陽町。剛開始正如預期般地生意興隆；但之後因招募聘請員工發生問題，便開始縮短營業時間。

報導稱，因與台積電相關的高薪兼職職位空缺也開始出現在鎮上，「天外天」表示，儘管尚不清楚這是否影響到餐廳的員工招募，但「即使我們招聘，人們也不再來了，我們能提高的時薪是有限的，這對中小型公司來說很困難」。

「天外天」更表示，3年前在東京的拉麵專賣店以約1,300日元(約新台幣293元）的時薪招聘當地員工，還有很多人前來應聘，但現在即使在菊陽町提供最高1,300日圓的時薪，也吸引不到當地民眾前來應徵。

除了招募員工有困難，菊陽町也因為台積電進駐，造成該處的土地價格和餐廳租金都節節飆漲，給在地企業帶來不少壓力，讓兩年前決定將總部遷至菊陽町的「天外天」拉麵店，在當地房租和工資皆漲的壓力下，決定於11月10日結束營業。