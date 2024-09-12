美郵輪撞巨大浮冰瞬間畫面曝！乘客嚇壞：險成鐵達尼號2.0

英國著名郵輪「鐵達尼號」（Titanic）1912年在北大西洋撞上冰山後沉沒，成為史上最知名的船難事件之一，而美國有線電視新聞網（CNN）報導，近日美國一艘郵輪行經阿拉斯加水域，撞上海平面「巨大浮冰」，不少乘客受到驚嚇，並用手機記錄下撞擊之際，直呼「這完全就是『鐵達尼號時刻』」（Titanic moment）。

報導指出，美國「嘉年華精神號」（Carnival Spirit）日前行經阿拉斯加崔西峽灣（Tracy Arm Fjord），帶領遊客觀賞壯麗的冰雪美景，不料郵輪意外撞上一大塊浮冰。

乘客戈斯基（Cassandra Goskie）拍下過程上傳TikTok，影片中聽見一名乘客說，「如果我們死了，那也值得，這完全就是『鐵達尼時刻』（Titanic moment）！」影片吸引1.3萬次觀看。

另一名乘客辛赫（Saurabh Singhal）在臉書發文稱，撞擊過後，郵輪一度停止航行數小時以評估損害。

後續嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）發言人向CNN證實，評估結果顯示，船體並未受損，並繼續完成航行。該郵輪於10日順利完成為期7天的阿拉斯加之旅。

阿拉斯加是熱門的郵輪景點，其水域被視為郵輪航行最具挑戰的地區之一。阿拉斯加東南部海域領航員赫林（John Herring），負責協助船隻在該水域安全航行，他指出，「強風和水流使得在冰冷水域航行更加困難，且堅硬的冰塊可能損壞船體或螺旋槳」。

郵輪專家、郵輪評論網（Cruise Critic）總編輯福斯特（Chris Gray Faust）則說，現今郵輪專為不同水域設計，在寒冷水域航行十分安全。他說，「航行於阿拉斯加的郵輪不僅能應對冰冷水域，還擁有熟悉當地地形且經驗豐富的船長，這也是該事件未造成任何影響的原因」。