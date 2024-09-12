美郵輪撞巨大浮冰瞬間畫面曝！乘客嚇壞：險成鐵達尼號2.0
英國著名郵輪「鐵達尼號」（Titanic）1912年在北大西洋撞上冰山後沉沒，成為史上最知名的船難事件之一，而美國有線電視新聞網（CNN）報導，近日美國一艘郵輪行經阿拉斯加水域，撞上海平面「巨大浮冰」，不少乘客受到驚嚇，並用手機記錄下撞擊之際，直呼「這完全就是『鐵達尼號時刻』」（Titanic moment）。
報導指出，美國「嘉年華精神號」（Carnival Spirit）日前行經阿拉斯加崔西峽灣（Tracy Arm Fjord），帶領遊客觀賞壯麗的冰雪美景，不料郵輪意外撞上一大塊浮冰。
乘客戈斯基（Cassandra Goskie）拍下過程上傳TikTok，影片中聽見一名乘客說，「如果我們死了，那也值得，這完全就是『鐵達尼時刻』（Titanic moment）！」影片吸引1.3萬次觀看。
另一名乘客辛赫（Saurabh Singhal）在臉書發文稱，撞擊過後，郵輪一度停止航行數小時以評估損害。
後續嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）發言人向CNN證實，評估結果顯示，船體並未受損，並繼續完成航行。該郵輪於10日順利完成為期7天的阿拉斯加之旅。
阿拉斯加是熱門的郵輪景點，其水域被視為郵輪航行最具挑戰的地區之一。阿拉斯加東南部海域領航員赫林（John Herring），負責協助船隻在該水域安全航行，他指出，「強風和水流使得在冰冷水域航行更加困難，且堅硬的冰塊可能損壞船體或螺旋槳」。
郵輪專家、郵輪評論網（Cruise Critic）總編輯福斯特（Chris Gray Faust）則說，現今郵輪專為不同水域設計，在寒冷水域航行十分安全。他說，「航行於阿拉斯加的郵輪不僅能應對冰冷水域，還擁有熟悉當地地形且經驗豐富的船長，這也是該事件未造成任何影響的原因」。
@cass_goskie 9/5/24 Carnival Spirit hit an iceberg. It didnt do any damage that caused us to use any emergency procedures. The crew did an amazing job at accessing the damage and keep all of its crew and passengers safe and informed! #greenscreenvideo #alaskacruise #carnivalcruise #iceberg #fyp #icebergincident #cruiseaccident #titanic #carnivalspirit ♬ original sound - Cassandra Goskie
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