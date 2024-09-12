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專題／從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

單親媽聯同男友虐待5歲女兒 …拳打腳踩淋熱水 生父報警下場出爐

香港01／ 李納德／報導
5歲女童被親生媽媽及其新男友虐待，她忍不住告訴外婆。圖為示意圖。(本報資料照片)
5歲女童被親生媽媽及其新男友虐待，她忍不住告訴外婆。圖為示意圖。(本報資料照片)

親生骨肉怎能下得了手？馬來西亞發生單親媽虐兒案，當地5歲女童在父母分居後隨母親居住，其母就聯同男友施虐，平日會捏、拳打、踩踏，更會用熱水淋她。最終女童忍不住向外婆透露情況，對方聯絡其生父報警。女童生母及其男友被告虐待、疏忽及迫害兒童罪名，最高刑罰為入獄20年，檢方更要求法官重判，批評被告有責任保護5歲女兒，判決日前出爐。

馬媒報道，事發於今年8月13日至9月4日，現年32歲的單親媽諾阿茲拉和26歲的莫哈末阿米，在馬來西亞雪蘭莪州瓜拉雪蘭莪縣住所內虐待5歲女兒。案情指，2被告分別對女童進行誘哄、捏、拳打、踩踏及用熱水淋潑等方式施虐，對女童身體造成損害。

女童被虐待後向外婆投訴

女童受虐後終於忍不住，最後向外婆投訴。外婆知情後決定通知女童的28歲生父，對方馬上報警，全案才得以揭發。警方9月4日即拘捕女童生母，翌日下午再於吉打州拘捕其男友。警調查發現，女童父母早於2020年分居，她由母親負責照顧，而涉事的生母男友有2項毒品罪前科。

2被告被控涉嫌虐待、疏忽及迫害兒童罪，最高刑罰為監禁20年或罰款5萬令吉（約9萬港元），或兩者兼施。案件主控官為當地副檢察司諾蘇海里，他要求法院重判，因為被告作為母親有責任保護5歲女兒，要有足夠重的刑罰才可能讓2人得到教訓，學會保護兒童，同時對社會起警示作用。

求情稱各有家庭兼經濟支柱

2被告均沒聘請辯護律師，但求情指雙方各有家庭，而且同是家中的經濟支柱，請求法官輕判。

法院最終判2人同樣入獄2年，但要保證遵守良好行為，服刑或刑滿出獄後仍要維持良好表現，包括履行社會服務，如未遵守好，將再罰款不超過1萬令吉（約7萬元新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

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