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22歲女大生酒駕！泰警要求「肉體換自由」 性交後續下場慘了

香港01／ 布萊恩／報導
事主（左）向當地兒童和婦女基金會求助。圖／翻攝自Thaiger
事主（左）向當地兒童和婦女基金會求助。圖／翻攝自Thaiger

「肉體換自由」無法無天？泰國1名22歲女大學生日前因酒後駕駛被捕，卻被警員帶到1個沒有閉路電視（CCTV）拍攝的地方，開口要求她支付1萬泰銖（約9000元新台幣），以及用「肉體」換取「滅證」，隱瞞酒後駕駛事件。女大學生不虞有詐，被迫與警員發生性行為，然而事後對方不認帳，留下狂言，更再找上門要求進行性行為，女大學生情緒崩潰忍無可忍，向當地兒童和婦女基金會求助。

該警員否認犯案，警察局長也堅稱該警員過往「道德地」履行了責任。不過女大學生隨後發布她與該警員對話錄音，顯示警員確實以案件要挾女大學生進行性行為，警察局長「轉軚」指涉事警員在調查期間已調任其他職位，會收集更多證據，又強調不會包庇下屬。

泰警員要求「肉體」換取回證據

綜合泰國媒體報導，事發8月30日晚上11時左右，該22歲女大學生駕駛時與另1輛私家車相撞，隨後被警員帶到警署獨立房間進行酒精測試，結果顯示酒精濃度超標，她承認駕駛前曾與朋友喝酒。

之後該警員把女大學生帶到1個沒有閉路電視拍攝地方，提出只要支付1萬泰銖（約9000元新台幣），就可以幫她隱瞞測試結果，否則她可能面臨監禁和2萬泰銖（約1.8萬元新台幣）罰款。由於害怕監禁罰款，女大學生同意支付款項，並被要求簽署兩份文件，其中1份是真文件，另1份是偽造文件，警員還詢問其住址及電話號碼，說稍後會向她收錢。

女大學生支付1萬泰銖（約9000元新台幣）後，要求警員交出真實酒精測試文件，但警員拒絕，引誘她到1個娛樂場所要她喝酒，並明言要用「肉體」換取，即與他性交才會交出文件。女大學生當晚與警員在沒有戴安全套下發生性關係，但最後還是沒有拿到文件，警員甚至吹噓從來沒有人能從他手中拿回這些文件，意味他暗示過去曾用相同手法得逞多次。

女大學生因此情緒崩潰，住院3天，出院後警員竟找上門，要求再進行性行為，否則揭露其不當行為及性愛影片。女大學生忍無可忍，向當地兒童和婦女基金會求助。

警員否認犯案　錄音曝光鐵證

據報，涉事警員否認犯案，警察局長則堅稱該警員過往「道德地」履行了責任，但承認該警員被問及此事時保持沉默。

女大學生及基金會隨後發布她與該警員討論案件時的對話錄音，顯示警員確實以案件要挾女大學生進行性行為。其中女大學生問「你什麼時候給我案件的證據？」，警員回覆「我幫妳能得到什麼？妳有什麼回報？」；女大學生回應「你已經拿了我的錢，還跟我發生了性關係。我就是那個一無所獲的人」，警員卻威脅「如果妳被指控，妳就會進監獄。妳想要那個嗎？」，並約女大學生見面，明言「我帶避孕套好不好？」，女大學生則說：「不，我再也不會跟你發生性關係了。我只是因為這份文件才不得不和你發生性關係，而且當時我喝醉了」。

警察局長：不會包庇下屬

錄音曝光後，警察局長「轉軚」表示涉事警員在調查期間會調任其他職位，提出檢控前會收集更多證據，強調如果涉事警員被判有罪，他不會包庇下屬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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