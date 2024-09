台灣茶獲英國美食大獎 評審：是茶界蜂蜜香檳

有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞(Great Taste Awards)10日晚間頒發最高級別獎項「金叉獎」,來自花蓮的「林俊傑茶園」連續兩年入圍,今年終於以帶著優雅花果香的「綠蜒蜜香紅茶」勇奪大獎。

評審團召集人、美食評論家戴維森(SilvijaDavidson)告訴中央社,大吉嶺紅茶有「茶界香檳」之稱,而對她來說,茶農林俊傑的蜜香紅茶就是「茶界蜂蜜香檳」,在色澤、香氣、味覺層次都引人入勝。

在西方市場享有高人氣的大吉嶺紅茶由於風味識別度高、且源自特定產地,類似法國葡萄酒的香檳(Champagne)產區,因此有「茶界香檳」美譽。

Great Taste Awards(暫譯為「好味賞」)是英國規模最大、最具代表性的食品飲料國際獎項之一,由英國「精緻食品公會」(Guild of Fine Food, GFF)於1994年創立。

經專業評審團層層篩選,受肯定的產品分別獲頒3星「卓越」(Exquisite)、2星「優異」(Outstanding)、1星「就是美味」(Simplydelicious)獎章,並獲授權在銷售產品時,使用GreatTaste Awards星級標章貼紙。

少數獲3星獎章的產品經評審團又一輪挑選,可角逐更高階榮譽「金叉獎」(Great Taste Golden ForksAwards)。今年的「金叉獎」有16個獎項,包括超級大獎「至尊冠軍」(Great Taste Supreme Champion),以及「林俊傑茶園」二度入圍的「來自世界其他地方的金叉」(Golden Fork from the Rest of the World)。

今年已是連續第2年有台灣產品競逐「金叉」;去年「來自世界其他地方的金叉」3件入圍產品中,就有2件是來自台灣,最後並由來自屏東的醬油生產商「豆油伯」獲獎。今年「林俊傑茶園」如願摘下金叉,不僅為台灣保持連勝紀錄,也是台灣茶在國際間奪得的第一支「金叉」。

「好味賞」競爭激烈。根據公會提供的資料,今年有來自115個國家總計1萬3672件產品角逐獎項;在500多位評審歷經92天反覆評鑑和討論後,最後僅1.9%的產品獲頒3星。

今年有112件來自台灣的產品參加評鑑,其中有65件(占比近6成)是茶,獲頒3星的有4件,其中2件就是來自「林俊傑茶園」。

「好味賞」有「美食奧斯卡」之稱,頒獎典禮也有堪比電影界奧斯卡金像獎的氣勢。妙語如珠的主持人、精準帶動氣氛的聲光影像效果、出席嘉賓在相關產業的指標性,以及英國廣播公司(BBC)美食節目主持人、同時是評審團成員的巴登(Nigel Barden)在台下對各獎項得主的幽默採訪,在在顯示「好味賞」的格局和在業界的地位。

入圍「金叉獎」的廠商應邀在頒獎典禮現場設攤,供與會來賓品嚐產品、相互交流。評審團召集人戴維森來到「林俊傑茶園」的攤位,再次品嚐「綠蜒蜜香紅茶」。

她向中央社形容,茶的蜂蜜香氣很快就令人印象深刻,同時在味覺上,又能有十分細緻巧妙的表現,明顯是精緻茶品。

她說,這款茶味覺表現平衡,整個味道變化過程中,沒有苦澀味、沒有多餘的丹寧味侵擾,回甘宜人。戴維森反覆啜飲,細細品味茶在唇齒味蕾間的流動,一再讚賞「真迷人」。

她認為,這款茶在英國市場會受歡迎,可嘗試打入飯店業,適合搭配精緻料理。不過,無論是搭配餐點、或是純飲,戴維森說,「林俊傑茶園」這款茶都很有表現力、可用於多種需求。

林俊傑告訴中央社,根據去年經驗,評審團似乎偏愛花香較鮮明的茶款,因此今年他結合夏茶和秋茶,在製作上改變日光萎凋和手工攪拌的比例,打造更具花香的蜜香紅茶。日光萎凋和手工攪拌可分別激發茶的花香和果香。

問他參加「好味賞」是否有助產品拓銷,林俊傑毫不猶豫稱是。

他說,茶園原本是自產自銷,現在產品走出台灣、讓世界看到,已有走高階茶品路線的國外廠商洽詢和採購,他今年7月就賣出一批頂級蜜香紅茶,預計10月就會在英國上市。

戴維森說,每一款茶都有4至5位評審團成員品鑑,有時會品鑑不只一次。「好味賞」今年特別準備高品質純淨礦泉水沖泡茶葉;她說,像台灣茶這麼好的茶,值得最好的水。