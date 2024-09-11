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墨西哥爭議司改案參院過關 全國法官將由民選產生

中央社／ 墨西哥市11日綜合外電報導

墨西哥參議院今天通過全國法官須經普選產生的全面性司法改革。批評人士擔心，此一影響深遠變革恐威脅法治，並傷害投資、破壞「美國-墨西哥-加拿大協定」而危害經濟。

路透社報導，這項改革由即將卸任的墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提出，上週已在下議院通過。

經超過12個小時的馬拉松議程，在執政陣營歡呼和掌聲中，改革案獲參議員以86票贊成、41票反對而通過，將於墨西哥官方公報登載之後正式生效。

反對黨國家行動黨（Partido Accion Nacional）成員容斯（Miguel Angel Yunes）昨天戲劇性地跑票支持改革案，讓執政的國家復興運動黨（Morena）及盟友取得通過修憲所需的2/3多數票。

主要貿易夥伴美國和加拿大警告，這項改革可能會破壞「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），並對投資造成負面影響。

法新社報導，即將卸任的羅培茲歐布拉多力推這項改革，批評現行司法制度只為政治和經濟精英的利益服務。

這項改革激發論戰，引起大規模示威、外交關係緊張和投資人不安。

示威者昨天闖入參議院、進到議場內呼喊「司法不會倒下」，議長諾羅納（Gerardo Fernandez Norona）宣布休會。議員被迫改到舊參議院大樓繼續辯論。外頭的示威者則高喊「參議員先生，阻止獨裁者」。

羅培茲歐布拉多希望法案能於他10月1日交棒給緊密盟友薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）之前過關。他表示，抗議者保護的是政治精英的利益。

左翼領袖羅培茲歐布拉多在記者會中表示：「那些反對這項改革的人，最擔心的就是他們會失去特權，因為司法制度是為權貴服務、為白領犯罪服務。」

最高法院首席大法官皮尼亞（Norma Pina）罕見地公開警告指出，在強大的販毒集團經常以賄賂或恐嚇手段影響官員的國家裡，民選法官可能對罪犯施加的壓力更無法招架。她在8日發布的影片中說：「摧毀司法體系無法向前走。」

儘管羅培茲歐布拉多表示毫無法律基礎，皮尼亞上週指出，最高法院將討論是否擁有停止這項改革的管轄權。

司法改革 墨西哥 美國

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