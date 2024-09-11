摩羯颱風重創寮國北部 部分中營水力發電設施停運
寮國官員、地方及官方媒體今天表示，隨摩羯颱風而來的暴洪重創北部，村莊與農田被淹沒，部分中國營運的水力發電設施暫停運作，水壩也面臨洩洪壓力，且颱風奪走至少一人性命。
法新社報導，寮國崎嶇多山的鑾南塔省（LuangNamtha）和豐沙里省（Phongsaly）最受衝擊，官媒寮國國家電視台（Lao National Television）播出的影片顯示，居民待在較高樓層避難，甚至在高度及胸的混濁褐色泥水中艱難涉水前行。
鑾南塔省一名導遊告訴法新社，9日那天不過短短40分鐘，水就漲了2到3公尺。
清楚獲知寮國狀況並不容易，專制的共產政府嚴格控制發布的資訊，而官媒大多著重報導當局的救援工作。
然而聯合國世界糧食計劃署（World FoodProgramme）在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，對寮國北部民眾的安危「深感憂心」。
鑾南塔省地方官員告訴法新社，他的團隊已自17個村落撤離300多人。
當地首府鑾南塔市的空拍影像顯示，這座約有5萬居民的城市大部分地區都被混濁的褐色洪水淹沒。
當地一些由中國營運的水力發電設施也因洪災中斷運作。根據前述地方官員，「鑾南塔省洪水影響到南塔（Nam Tha）3號水力發電站，此設施現已關閉並停止發電」。
當地人稱當局在沒有警告居民的情況下，打開水門洩洪減輕水壩壓力，官媒引述的官員則否認這種說法。
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