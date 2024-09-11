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颱風摩羯重創越南…死亡失蹤數破300人 河內紅河水位創20年紀錄

中央社／ 河內11日專電
颱風摩羯及隨後引發的洪水、土石流已造成越南超過300人死亡及失蹤，越南北部持續降雨，傷亡人數料將進一步攀升。 歐新社
颱風摩羯及隨後引發的洪水、土石流已造成越南超過300人死亡及失蹤，越南北部持續降雨，傷亡人數料將進一步攀升。 歐新社

颱風摩羯及隨後引發的洪水土石流已造成越南超過300人死亡及失蹤，越南北部持續降雨，傷亡人數料將進一步攀升。首都河內市的紅河水位今天越過11公尺，創20年來紀錄。

颱風摩羯減弱為熱帶性低氣壓後的強降雨持續為越南帶來嚴重災害。人民代表報報導，越南農業與農村發展部統計，至今晚6時止，已有179人死亡、145人失蹤、近800人受傷，傷亡人數主要集中在山區省分。

河內市仍有淹水風險，越南國家水文氣象預報中心主任梅文謙（Mai Van Khiem）表示，今天上午10時，紅河在河內市的水位達11.02公尺。歷史數據顯示，11公尺以上的水位上次出現是在2004年。

紅河上游持續洩洪，越南國家水文氣象預報中心預計，河內市的紅河水位將繼續上升，有望在今晚7時許達到11.35公尺。水位之後可能會穩定下來，但具體仍得看後續降雨量和上游水庫的洩洪情況。

梅文謙指出，若河內市紅河水位觸及最高三級警戒的11.5公尺，將淹沒還劍區（Hoan Kiem）、西湖區（Tay Ho）、巴亭區（Ba Dinh）等靠近外城堤防一帶區域，市中心受到紅河堤防的保護，較不會淹水。13日起降雨將逐漸減少。

據越南農業與農村發展部的報告，越南北部地區已有超過12萬4500公頃水稻和2萬8880公頃蔬果被淹沒。當地超市正在增加從越南南部採購農產品與蔬果，以取代受颱風影響的北部地區供應商。

眼見雨勢還將持續，部分河內市民近日前往超市搶購生鮮食物，近幾天以來，社區中、小型超市的蔬果區經常銷售一空。越南工商部連日強調，物資相當充裕，呼籲民眾別做不必要的食物囤積。

土石流 失蹤 強降雨 洪水 淹水 越南 颱風

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