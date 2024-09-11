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德勒斯登跨河大橋塌陷一截 無人受傷

中央社／ 法蘭克福11日綜合外電報導

德國當局今天表示，東部的德勒斯登橫跨易北河的一座主要橋梁今天凌晨坍塌一截，幸好當時橋上沒人，無人傷亡，不過當局提醒，橋梁可能會有進一步崩塌的風險。

法新社報導，德勒斯登消防隊表示，連接歷史古城區和其他地區的卡洛拉大橋（Carola Bridge）在當地時間凌晨3時左右垮掉一截墜入河中。橋梁周邊地區已經全部封鎖。

當局憂心橋梁其他部分可能會崩塌，呼籲附近居民不要靠近橋梁。

消防隊發言人克拉爾（Michael Klahre）在社群頻道發布影音訊息提醒「目前仍會對生命構成嚴重危險和崩塌的風險」。

卡洛拉大橋斷裂的那一刻，橋上剛好沒有人。

德勒斯登市政當局發言人克尼夫卡（BarbaraKnifka）告訴德國畫報（Bild）：「無人受傷，我們因此大大鬆了一口氣。」

目前還不清楚卡洛拉大橋塌陷的原因。

橋樑垮掉的那一截是路面電車路線和人行道，汽車行駛的橋面未受影響。

卡洛拉大橋斷裂也造成兩個主要供暖管線斷裂。克尼夫卡表示，居民今天可能沒有熱水可用。

卡洛拉大橋是德勒斯登主要聯絡橋梁之一，於1971年竣工，其名稱來自薩克森（Saxony）國王艾柏特（King Albert）的妻子。

崩塌 橋梁 消防隊

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