印尼淨零碳排推廣電動車 充電設施等配套成挑戰

印尼為達淨零碳排目標積極推廣電動車，預計2030年將有200萬輛電動汽車上路，因此正加強建立配套設施及部署電動車生態系，如電池設備和充電站。印尼國家電力公司表示，這需仰賴大量海內外合作，歡迎台灣等國投資。

印尼顧問公司Mekari10日舉行「數位創新及可持續發展」論壇，其一主題是聚焦如何透過電動車提高再生能源使用，並邀請印尼國家電力公司代表及韓國現代汽車印尼主管等講者，針對電動車產業發表看法。

印尼國家電力公司（PLN）產品與銷售部副總裁魯迪阿納（Rudiana Nurhadian）在論壇上表示，政府正積極推廣電動車，並透過補貼措施提高消費者購買電動車的意願，但目前面臨的挑戰是配套設施不足，「若要解決這個問題，須透過與各方合作」。

印尼能源和礦產資源部曾表示，印尼政府的目標是2030年的電動汽車銷售量達200萬台、電動機車1300萬台，因此必須加強設置配套設施，並完成電動車生態系統。

韓國現代汽車（Hyundai）印尼主管蘇爾約普拉諾托（Fransiscus Soerjopranoto）也是講者之一。他指出，消費者擔心充電站數量不足或電池的安全性，並說：「我們必須建立一個生態系統，當客戶遇到緊急狀況（沒電）時，可以提供行動充電或協助緊急充電。」

蘇爾約普拉諾托說，現代汽車正在印尼建立完整的電動車供應鏈，並舉例，集團在印尼新建的工廠8月已開始生產電動車電池，他說：「我們會製造印尼民眾負擔得起的產品，同時不只針對國內市場，我們也能出口至海外。」

論壇結束後，魯迪阿納向中央社表示，建立發電動車配套設施的挑戰之一是預算問題，他們也認知到，建立電動車生態系統不能僅靠國家電力公司，因此向外提供合作機會。

他說：「與我們合作的夥伴不需處理複雜的許可證，只需與我們合作即可，這會變得簡單很多。」

魯迪阿納透露，他知道台灣的機車品牌，也非常歡迎台灣等國的投資，並說，「目前正計劃整合各電動機車品牌的電池，組成形成一個系統」。