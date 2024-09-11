歐盟能源報告出爐！風電取代天然氣成第2大電力來源

歐盟執委會今發布年度能源現況報告指出，歐盟整體自2022年8月以來降低天然氣需求達18%，風電已取代天然氣成為僅次於核能的主要供電來源。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在最新「歐盟能源現況」（State of the Energy Union）報告中指出近年達成的數項成就。包括今年上半年再生能源首度占到歐盟發電量的一半；進口天然氣來自俄羅斯的占比從2021年的45%降到今年8月的18%。

此外，歐盟整體對天然氣的需求從2022年8月至今年5月減少了1380億立方公尺，亦即減了18%，並在8月提前達成原定於11月的冬季天然氣庫存90%目標；溫室氣體排放自1990年至2022年減量32.5%，同期間經濟成長67%。

不過執委會也指出，歐盟成員國必須更提升能源使用效率，以達成2030年前能源消費較2020年預估量減少11.7%的目標，重要作法包括將暖爐設備電氣化、翻新建築。

雖然歐盟境內能源價格已從2022年危機時的高峰下滑，但負責能源事務的執委席姆森（Kadri Simson）在記者會表示，能源價格還是太高，對民眾和產業都不利，尤其在與美國、中國相較之下，壓低能源價格攸關歐盟的國際競爭力。

她認為，必須從結構性解方來降低歐盟能源價格，也就是加速建置再生能源。席姆森說，今年上半年已出現再生能源建置不夠快的跡象，歐盟各國須強力推進，以達成去年通過的再生能源到2030年前占所有能源比42.5%目標。