曾9年15度爆發…菲律賓中部活火山恐再噴發 數百居民緊急撤離

菲律賓官員今天指出，中部坎拉翁火山噴發有害氣體，數以百計民眾被迫離開家園。專家警告火山可能會爆發。

法新社報導，堪拉恩巿（Canlaon）官員表示，昨天已對住在距離坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）火山口下方圓4公里內的約300位居民進行預防性撤離，暫時安置在遠離這座火山的學校或社區中心內。

官員指出，住在坎拉翁火山腳下的民眾反應，聞到濃濃硫磺味的情況已有一段時間。他們大多是農夫。

受到火山警報影響，約有6萬人口的堪拉恩巿今天學校停課、部分旅遊景點關閉。

坎拉翁火山的二氧化硫噴發量昨天來到高達平均值3倍的9985公噸。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）在聲明中指出：「這是該火山自從開始運用氣體監測儀以來的最高排放量。」

聲明表示，當前活動情況有可能導致火山噴發引發的不穩定，置4個村落居民身陷熾熱而且快速移動火山灰雲、「彈道拋體與落石」和其他危險之中。

菲律賓火山暨地震研究所表示，當地於過去24小時發生337次火山地震，並且發布觀測到坎拉翁火山峰頂上出現1000公尺高噴煙的照片和影像。

中部內格羅島（Negros）上海拔2400多公尺的這座火山是菲律賓24座活火山之一，過去9年來曾經15度爆發。