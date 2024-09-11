季節性暴雨+摩羯颱風襲擊 泰北清邁清萊遭受近30年最嚴重水患

受到季節性暴雨襲擊加上颱風摩羯（Yagi）的影響，泰北清邁和清萊府遭受近30年最嚴重水災，特別是清萊的美賽地區和清邁的美艾地區災情嚴重，內政部長要求兩府密切監控狀況。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，截至今天早上為止，清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）共有4人因為洪災死亡、4人受傷和5人行蹤不明。

清萊的美賽（Mae Sai）地區受災最為嚴重，地勢較為低的地區積水深達2到3公尺，上百人受困，2018年泰國足球小將「野豬」（Wild Boar）足球隊受困的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）再度積滿水；清邁府則是美艾（Mae Ai）地區受災嚴重。由於各區積水不退使得救災工作格外困難。

泰國公視（Thai PBS）報導指出，這是清萊和清邁近30年來最嚴重的洪災，清邁府尹尼拉（NiratPongsitthavorn）要求各區區長密切監控狀況，相關的救災人力24小時待命。

民族報（The Nation）報導，泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，根據防減災廳（Disaster Prevention and Mitigation Department）報告指出，清邁和清萊已遭受暴雨襲擊多日，現在再加上颱風摩羯的影響，造成美賽和美艾地區嚴重淹水。

阿努廷表示，他已經要求清萊和清邁府尹密切監控狀況並執行緊急救災措施。