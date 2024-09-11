日本JR貨物造假數據 停駛全境貨物列車影響物流

負責日本全境鐵路貨物運輸的JR貨物公司，昨天表示在列車組裝作業發生竄改數據的問題，今天決定全面暫時停駛約7000節貨物車廂進行安檢，此舉已對日本物流業者帶來影響。

綜合富士新聞網、日本放送協會（NHK）、朝日電視台及札幌電視台（STV）等日媒報導，JR貨物停駛列車對日本物流帶來明顯影響，大型宅配業者佐川急便已表明配送貨物將發生延誤，目前正評估改採卡車或飛機等方式配送貨物。

物流龍頭業者雅瑪多（YAMATO TRANSPORT）預估，往來關東到九州與北海道的貨物，可能會發生超過一天的延誤；日本郵便公司表示，只要貨物列車不長期停駛，就不會造成明顯影響。

JR貨物是在9月10日公布貨物列車在組裝作業出現竄改檢查數據的非法問題。JR貨物昨天表示，至少從10年前開始已在安裝輪軸作業進行數據竄改等非法情況。日本政府國土交通省今天已派員前往JR貨物3處機廠實施特別安全監督檢查。

JR貨物位於北海道、川崎及廣島的機廠，在安裝貨物列車輪軸時使用超標壓力，並進行數據竄改。目前已知數據造假的有4輛火車頭及560節貨車車廂，其輪軸可能有故障之虞。

JR貨物今年7月在JR新山口站發生列車脫軌事故，讓數據造假問題浮上檯面，這列脫軌列車的輪軸數據也遭竄改。

JR貨物今天又發現300節車廂未確認是否有數據造假，為確認安全性，已暫停所有約7000節貨車廂行駛進行檢查。如果經檢查確認沒有問題的列車，將隨時機動復駛。