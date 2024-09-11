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南韓9月高溫創紀錄 氣象廳預測秋季將現反聖嬰

中央社／ 首爾11日專電
延續今夏高溫，南韓各地陸續刷新9月氣溫紀錄。 美聯社
延續今夏高溫，南韓各地陸續刷新9月氣溫紀錄。 美聯社

延續今夏高溫南韓各地陸續刷新9月氣溫紀錄。南韓氣象廳今天預測，至11月為止的秋季期間，很有可能出現反聖嬰現象

時序接近中秋，往年在南韓應已入秋轉涼，今年卻仍熱情如火。首爾市氣溫今天達34.6度，創歷年9月氣溫次高紀錄；臨海的仁川市最高氣溫也有34.4度，刷新1904年8月開始觀測以來9月最高溫紀錄。

京畿道、江原道、全羅北道等多地也以33.9度至36.1度高溫，刷新當地9月最高溫紀錄。

在連續創下高溫同時，南韓氣象廳今天發布預測，指9到11月很有可能出現反聖嬰現象。與聖嬰現象相反，反聖嬰現象指太平洋中東部海水異常變冷，可能為南韓9、10月帶來比一般更多的降雨，11月氣溫則可能比平時更低、降雨量更少。

南韓氣象廳表示，9月1日至7日監測海域的海水面溫度已恢復至中間值。據預測模型分析，該區域海水面溫度將持續下降，在9到11月間轉換為反聖嬰現象的可能性高。

聯合國世界氣象組織（WMO）發布預測顯示，全球9月到11月聖嬰現象延續的可能性為0，維持中間值或轉換為反聖嬰現象的機率分別為45%及55%。

南韓 氣溫 聖嬰現象 高溫

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