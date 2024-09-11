快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

日本富士山腳老街成拍照熱點 觀光公害反助重生

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本富士山相關旅遊景點近年頻傳「觀光公害」。 示意圖／美聯社資料照
日本富士山相關旅遊景點近年頻傳「觀光公害」。 示意圖／美聯社資料照

日本富士山腳下一條沒落老街，因為懷舊氛圍搭配富士山，近年成為觀光客拍照熱點，讓當地面臨「觀光公害」問題。不過，當地政府也看準大量湧入的觀光人潮，正著手讓老街重生。

日本讀賣新聞報導，作為拍攝富士山的絕佳景點之一，山梨縣富士吉田市區商店街「本町通」近年廣受外國遊客喜愛紛紛造訪，目前已知街上將新開幕近20家餐飲及紀念品等商店。

這裡因為隨處可見空店舖拉下的鐵捲門，過去也被稱為「鐵捲門之街」，雖然「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）已成此地區正面臨的課題，但富士吉田市政府同時看好「觀光公害」帶來的集客能力，已開始針對有意在此開店業者提供補助，希望讓「鐵捲門之街」獲得重生。

富士吉田市政府有意將這條商店街打造成觀光核心。

本町通盡頭延伸處就是富士山，因此也被稱為「富士路」。這一帶雖然直到1960年代中期止，是擁有電影院的鬧區，但隨著家用汽車逐漸普及等持續沒落。目前街上有超過百棟建物成為空屋或空店面。

不過，因為這裡可以把富士山當成背景，同時拍攝到招牌和日式燈籠等殘留日本「昭和風情」的商店街，因此從幾年前就開始在社群平台引發話題，最近單日就有超過4000名觀光客造訪。

觀光客增加就讓違規停車及亂丟垃圾等「觀光公害」問題變得顯著，不過，市府正在尋找如何利用大量造訪外國觀光客活化地方的作法。

目前市府已著手進行的項目，就是讓擁有大量空店家的商店街重生。

富士吉田市政府2023年6月成立以促進地區發展為目的的「社區總體營造公社」，並從同年10月起開始提供最多300萬日圓到500萬日圓的補助金，對象是在商店街周邊空店舖開新店的個人或法人，截至目前已接獲19件申請，預計18件將獲通過。

這些申請開店案件樣態各有不同，未來依序將開業的包括餐飲店、青年旅館、紀念品店及體驗型工作坊等。

使用補助金最快將在10月開幕炭火燒烤店的45歲男性說，想把自己的店打造成讓國內外遊客難以忘懷的店。

這名男性買了一棟過去曾是電器店的兩層樓建物，並花半年時間進行裝潢，讓顧客能在保有懷舊氛圍的店內享用串燒等美食。

老街重生最大課題就是不損及作為吸引遊客上門賣點的「懷舊感」，社區總體營造公社也針對進行保有建物外觀的工程提供補助，並進行空店舖所有權人和希望開店者間的媒合。

社區總體營造公社62歲承辦人員水越欣一說，希望在盡可能把吸引許多人的景觀保留下去的同時，將這裡打造成也能提供「盛情款待」的街道。

富士山 日本 觀光客

延伸閱讀

日本不孕夫婦來台「借精借卵」 醫師分析3原因成首選

日本家庭能「1人養全家」？ 網歸納2原因：不用雙薪維持家計

富士山登山季結束 通宵攻頂登山客因管制銳減

靠登山紓壓 中天主播洪淑芬8月完登富士山

相關新聞

日本富士山腳老街成拍照熱點 觀光公害反助重生

日本富士山腳下一條沒落老街，因為懷舊氛圍搭配富士山，近年成為觀光客拍照熱點，讓當地面臨「觀光公害」問題。不過，當地政府也...

M痘疫情延燒…大馬防範M痘篩檢620萬旅客 目前都呈陰性反應

M痘疫情延燒，馬來西亞已篩檢620萬人次入境旅客，結果都呈陰性反應。馬來西亞衛生部長說，不打算效法昔日COVID-19期...

飛機劃位要挑「最爛座位」？旅遊達人曝4原因：有機會免費升等

一位旅遊網紅透露，為何搭飛機劃位時，他總愛選公認最差的座位——最後一排靠窗。聽完他提出的4個理由，說不定你也會改觀。

富士山登山季結束 通宵攻頂登山客因管制銳減

日本富士山今夏登山季結束，山梨縣與靜岡縣共4條登山步道也在昨天關閉。山梨縣政府今年首度實施的管制措施已見成效，特定時段通...

法第一夫人客串Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」演自己

時尚雜誌Elle今天披露，法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）將首次登上Netflix，在熱門影集...

嚮往台灣的沖繩人？兩個石垣島家族的故事

2024年5月，我再次來到日本南端的石垣島，與兩位熟識的阿嬤們見面。上一次見面中，兩位阿嬤分享了她們對於石垣島日漸軍事化的擔憂。而這次來訪石垣島，則是想請教兩位阿嬤各自的「臺灣故事」。 熟知沖繩的讀者們大多知道，近期沖繩對臺灣的關心愈來愈深，而其不外乎是對於臺海局勢的關注。不過如果從歷史上來看，出於地理距離相近，臺灣與沖繩時常有著密切人流往來，特別在兩地之間不存在國境分隔的日本統治時期更是如此。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。