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M痘疫情延燒…大馬防範M痘篩檢620萬旅客 目前都呈陰性反應

中央社／ 吉隆坡11日專電
世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。 路透社資料照
世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。 路透社資料照

M痘疫情延燒，馬來西亞已篩檢620萬人次入境旅客，結果都呈陰性反應。馬來西亞衛生部長說，不打算效法昔日COVID-19期間啟動行動管制令。

世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。馬來西亞是諸多國際旅客赴東南亞旅遊的前哨站，去年底以來，M痘病例維持9例。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，衛生部並未打算效法COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間以行動管制令方式，遏阻M痘在大馬蔓延。

馬國衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）表示，標準作業程序並未升級，希望M痘不會如同COVID-19疫情影響人民生活方式；現階段不會封城，但籲請大眾莫掉以輕心。

他說，馬來西亞已在海關與陸路關卡篩檢盤查，迄今有52起疑似M痘個案都呈陰性反應，未發現陽性反應病例。

祖基菲里阿邁德指出，屆時若有必要，會為弱勢和低免疫力群體提供抗病毒藥物，防止M痘病毒蔓延。

馬國警方為遏阻M痘病例進入大馬，強化檢測監控吉隆坡國際機場兩個航廈、出入境口岸，另要求對151個檢查哨站嚴查非法入境。

M痘 非洲 馬來西亞

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