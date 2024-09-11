M痘疫情延燒…大馬防範M痘篩檢620萬旅客 目前都呈陰性反應

2024年5月，我再次來到日本南端的石垣島，與兩位熟識的阿嬤們見面。上一次見面中，兩位阿嬤分享了她們對於石垣島日漸軍事化的擔憂。而這次來訪石垣島，則是想請教兩位阿嬤各自的「臺灣故事」。 熟知沖繩的讀者們大多知道，近期沖繩對臺灣的關心愈來愈深，而其不外乎是對於臺海局勢的關注。不過如果從歷史上來看，出於地理距離相近，臺灣與沖繩時常有著密切人流往來，特別在兩地之間不存在國境分隔的日本統治時期更是如此。

2024-09-11 09:42