颱風摩羯越南逾200死亡失蹤 河內紅河水位再升高
颱風摩羯迄今已造成越南143人死亡、58人失蹤、超過800人受傷。首都河內市紅河水位升至二級警戒並且上漲中，預計今天午後將達到峰值，全市淹水危機四伏。
越南北部在颱風摩羯過後持續降雨釀成更多災情。越南農業與農村發展部堤壩管理與自然災害防治局今天上午通報，截至10日深夜12時，全越南已經有143人死亡、58人失蹤、受傷人數達811人。
越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南國家水文氣象預報中心指出，11日清晨5時，紅河在河內的水位達10.76公尺，超過二級警戒線0.26公尺。預計紅河河內段的水位將於今天午後達到峰值，全市高度戒備洪水。
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