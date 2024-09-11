富士山登山季結束 通宵攻頂登山客因管制銳減

日本富士山今夏登山季結束，山梨縣與靜岡縣共4條登山步道也在昨天關閉。山梨縣政府今年首度實施的管制措施已見成效，特定時段通宵攻頂登山客相較去年同期銳減92.6%。

綜合讀賣新聞、朝日電視台等媒體報導，富士山靠山梨縣側的吉田口登山步道，昨天出現許多搶在登山季最後一天享受富士山風光的遊客。

富士山的攻頂登山路線有4條，其中3條位在靜岡縣，使用率最高的吉田口登山步道則位在山梨縣。富士山2023年登山季22萬多名登山客之中，約13萬7000人從這裡登山，占全體超過6成。

山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，從今年7月1日起首度在夏季登山季期間採取吉田口登山步道單日登山客上限4000人的管制措施，並對每位登山客開徵2000日圓（約新台幣439元）通行費。

不僅如此，山梨縣政府還在5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）架設閘門，從下午4時到隔天凌晨3時關閉，阻止登山客「通宵攻頂」（日文為彈丸登山）。

根據山梨縣富士吉田市政府統計，在通宵攻頂登山客明顯出沒的晚間9時到11時過後的時間帶內，截至8月18日止，從吉田口登山步道欲通宵攻頂的登山客人數，相比2023年同期銳減92.6%。

工作人員昨天下午4時關閉5合目的大門，當時人在現場的山梨縣政府富士山保育與旅遊生態推廣小組負責人岩間勝宏強調，「登山季期間登山客人數均未超過每日入山上限，且登山人數與去年相比減少2成，能夠控管登山人數，通宵攻頂登山客銳減就是成果」。

他也說，「最理想的是能統一（登山）規定，將評估與靜岡縣政府合作」。山梨縣政府預計在明年登山季繼續採取跟今年相同的管制措施。

另一方面，靜岡縣知事鈴木康友昨天在例行記者會上表示，將會參考山梨縣政府的措施研擬開徵通行費與登山管制措施。靜岡縣方面最快本月起將展開現地調查，為強化相關管制，也以制訂條例作為未來目標。