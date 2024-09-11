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法第一夫人客串Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」演自己

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
法第一夫人碧姬．馬克宏將客串Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」。 路透
法第一夫人碧姬．馬克宏將客串Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」。 路透

時尚雜誌Elle今天披露，法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）將首次登上Netflix，在熱門影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）中飾演自己。

Elle表示，這部以時尚聞名的劇集「沒有給她特別指示」，碧姬將穿著自己的衣服演出。

Netflix對法新社證實了這一點。

第4季後半部將於12日在Netflix上線。

「艾蜜莉在巴黎」演員莉莉柯林斯（Lily Collins）告訴Elle：「2022年12月我和達倫史塔（Darren Star）在艾里賽宮（Elysee Palace）見到她時，我們就有了讓她客串的想法。 」

「艾蜜莉在巴黎」2020年推出後備受觀眾好評，也不時成為新聞報導焦點。

Netflix 巴黎 第一夫人 馬克宏

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