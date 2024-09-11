義大利倡議14歲以下學童禁用手機 教長認同

義大利專家發起聯署，籲禁止14歲以下學童擁有手機，並禁止16歲以下未成年人開設社群網路帳號。此倡議受到多位名人響應，義大利教育部長瓦萊塔拉（Giuseppe Valditara）今天也表態支持。

這項倡議是由義大利教育專家諾瓦納（Daniele Novara）與心理學家佩拉伊（Alberto Pellai）在網站Change.org.發起。倡議除獲得多位重量級專家背書，義大利明星寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）、艾芭羅爾瓦雀（Alba Rohrwacher）、阿科西（Stefano Accorsi）等皆連署支持。

義大利專家認為，使用手機對未成年人恐造成兩類傷害，一種是直接的「成癮」現象，另一種是間接的「社交障礙」，青少年因為習慣與螢幕互動，無法在現實生活獲得正確的人際訓練與經驗。數據顯示，在禁止使用手機的學校，學生的學習表現通常較好。

專家指出，在14、15歲之前，未成年人大腦的情緒管理，非常容易受到電玩與社群媒體刺激，影響多巴胺（dopamine）分泌。多巴胺是在神經細胞間傳遞訊息的化學物質，會影響人的情緒、學習、注意力、動機、行為。

教育專家諾瓦納接受「共和報」（La Repubblica）訪問表示，「局勢已經失控，我們不能眼睜睜看著一整個世代被智慧型手機淹沒」。

心理學家佩拉伊根據臨床案例提出警告，智慧型手機造成一種可怕現象，讓兒童與青少年變成直接行銷對象，這些未成年人尚未發展足夠認知技能，難以應付這種商業轟炸。3C產品也剝奪兒童與青少年對真實生活應有的體驗，包括參與團體活動、接觸大自然的感官體驗等。

專家表示，在大量使用3C產品後，學童的學習障礙比率大幅增加，研究顯示「用鍵盤取代手寫」對孩童會造成損害，因為用筆在紙上移動，能訓練神經連結以執行正確讀寫操作。電玩或社群網站的刺激易使青少年成癮，就像藥物一樣，影響晚上睡眠品質。

該團隊表示已經與義大利各黨派溝通，試圖取得共識，教育專家諾瓦納說，「就像禁止未成年吸菸喝酒一樣，我們呼籲義大利對手機與社群網路做出年齡限制措施，並預期義大利將成為第一個做出改變的國家」。

安莎通訊社（ANSA）報導，義大利教育部長瓦萊塔拉今天表示，「專家提出的這項訴求符合他一貫信念，他希望能加以落實，禁止14歲以下學童在校園使用手機」。

瓦萊塔拉認為，國際愈來愈認同此一觀點，在早年使用手機或社群網路，將給青少年、兒童帶來傷害，這是非常顯而易見的。

瓦萊塔拉先前已下令，禁止義大利中小學生在課堂上使用智慧型手機，即使是用於教育目的也不行。