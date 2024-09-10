埃及果王芒果遇通膨 民眾從淋漓大啖變望芒興嘆

芒果是埃及的果王，埃及也是非洲主要芒果出口國之一。口味香醇濃郁且口感綿密紮實的埃及芒果汁，原本埃及盛暑時人手一杯；但是近兩年埃及通膨嚴重，許多埃及人只能望果興嘆，淋漓大啖的暢快怕只剩回億。

埃及芒果產季自6月起持續到10月底，種植區主要分布在整個尼羅河三角洲地帶，最大產地為埃及東北部，蘇伊士運河西岸的伊斯梅利亞（Ismailia），占國內產量的80%。當地氣候和土壤可生長出最多汁甜美的芒果。

而且，尼羅河三角洲的芒果果農採收時，習慣使用椰棗樹葉柄（Date Palm Reed）為材料，按照傳統古法製作的手工製板箱。他們認為這樣的裝箱方式最能保持芒果獨特的甜美風味。

「埃維斯」（Awees）是埃及芒果家族中的貴族，價格最高，今年7月1公斤價格高達185埃鎊（約新台幣125元）。月牙形外表圓潤光滑，大小適中剛好可握在掌心，果肉成熟後呈光亮的金黃色，如同換上金色外衣的台灣愛文芒果。

全熟的「埃維斯」外皮剝開後立刻散發濃郁香氣，香味衝鼻、甜味衝腦，入口甜美無比，吃得滿手滿嘴汁水淋漓，和愛文芒果有得拼。

「埃方斯」（Alfons）品種原產地在印度。果肉無纖維，氣味芳香，果肉多汁，可算埃維斯品種的替代品，個頭比台灣金煌芒果小一號，口感和金煌芒果接近。

芒果原來是熱帶水果，主要種植在東南亞國家。現代埃及國父穆罕默德・阿里巴夏（Mohamed AliPasha）1805年至1848年間統治埃及時，在一次到印度旅行中，將芒果灌木帶回埃及種植在皇宮花園，也因此「埃方斯」品種被稱為埃及芒果之父。

芒果在當時也成為一種富裕的象徵，僅有權力精英階層才能享用到芒果的香甜多汁滋味。

目前這座皇宮花園已成為埃及知名國立大學「艾因夏姆斯大學」（Ain Shams University）農學院所在地。

另外還有「滋布達」（Zebda）品種，質地柔軟，是最適合冷藏的品種，保存期可長達2個月，因此餐廳和果汁店普遍使用此品種來製作果汁。

埃及一般水果攤和超市生鮮區常見的芒果品種還有外表帶有橙紅色，香氣較柔和且口味微酸微甜滋味的「娜烏米」（Naomi），以及體型壯碩龐大的「荷曼」（Hallman）和「肯特」（Kent），由於種子小無纖維且體積大，易於保持切割後形狀，糕餅店常用來裝飾甜點。

水果專業網站East Fruit稱，埃及當地生產的芒果種類高達200種，用於出口種類約15至20種，主要出口到沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特等海灣國家，以及歐盟和俄羅斯。

埃及農產品出口商Citrus Agro執行長艾蘭(MahmodAllam)在East Fruit表示，今年埃及芒果產量超過200萬公噸，種植面積超過10萬公頃。

芒果已成為埃及主要出口農產品。根據埃及中央公共動員和統計局（CAPMAS）數據， 2023年1月至10月芒果出口金額達9680萬美元。

因俄烏和以哈兩大戰爭，埃及近3年經濟受重挫並造成最高38.5%的高通膨，物價也持續攀升，許多商品比起兩年前都貴上好幾倍。

「埃維斯」芒果去年夏季超市零售價約每公斤50至60埃鎊，今年6、7月曾達到1公斤185埃鎊。對於平均月薪僅數千元的中下階層來說幾乎無力負擔。

埃及最大芒果產地伊斯梅利亞今年8月份舉辦第3屆年度芒果節，大力促銷今年盛產的芒果。果農以包含39個品種的5萬個芒果排成一片鮮果大地毯，期待透過節慶活動再次喚醒埃及芒果迷的味蕾和啟動掏錢的開關；只是無奈芒果魅力雖強大，多數埃及民眾還是會先惦惦口袋裡的荷包。

有埃及臉書網友在協助推動芒果節的埃及美食部落客穆罕默德（Moutaz Mohamed）芒果地毯照片下留言說：「芒果價格現在高攀不起啊！」

埃及芒果果農擔心高通膨使得芒果銷量滑落，也擔心埃及芒果會從原本人人都可盡情享用的夏季消暑聖品，再度回到19世紀阿里王朝精英特許奢侈品。