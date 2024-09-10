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美國研究：COVID-19疫情封城期間 青少年大腦發育加快

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

美國最新研究指出，COVID-19疫情封城期間，青少年大腦發育速度加快，女孩大腦成熟速度比平常平均快4.2年，男孩則快約1.4年，研究人員將這樣的現象歸因於社交隔離。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這項研究由華盛頓大學（University of Washington）進行，成果今天發表在美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Science，PNAS）上。

研究團隊以大腦皮層變薄速度來看大腦發育情況。人類大腦通常在童年晚期或青少年早期會開始出現突觸修剪及縮小外層，使得大腦皮層變薄。

大腦皮層變薄不一定是壞事。一些科學家將這個過程解釋為大腦藉由重新佈線提高運作效率，來發育得更成熟。但眾所周知，當大腦處於緊張狀態下，皮層變薄速度會加快；且憂鬱或焦慮也與大腦皮層加速變薄有相關性。

研究團隊比較130名兒童及青少年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前後的大腦皮層變薄情況。根據2021年解封時所做的掃描，發現青少年不分性別在疫情封鎖期間大腦皮層都加速變薄，但女孩明顯快許多，比正常情況平均快了4.2年，男孩則僅加快1.4年。

研究作者之一、華盛頓大學學習與腦科學研究所（Institute for Learning and Brain Sciences）所長庫爾（Patricia K. Kuhl）指出，這兩者間的「差別令人震驚」。換句話說，「如果一名女孩在11歲時首次採樣，14歲再回到實驗室時，她的大腦看起來像已經18歲」。

庫爾將這樣的變化歸因於「疫情（封鎖）造成的社交剝奪」。她暗示青少女受影響較大，是因為她們比少年更依賴社群互動，尤其需要與朋友討論遭遇的問題來紓壓。

庫爾表示，青少年男女大腦皮層加速變薄的差異「如晝夜般分明」。「在女孩的情況下，影響遍及整個大腦，包括所有腦葉、不分左右腦。」

研究人員稱這項發現值得關注，但也提醒勿假定大腦皮層加速變薄就是損傷跡象。

新冠肺炎 疫情 美國

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