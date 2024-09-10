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樂桃航空誤降動彈不得…新千歲機場關跑道 機長廣播：個人疏失弄錯

中央社／ 東京10日綜合外電報導
樂桃航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
樂桃航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

日本樂桃航空一架航機今天降落日本北海道新千歲機場時，疑因機長不慎誤入施工中的滑行道動彈不得，造成機場跑道一度關閉。機上173名乘客及機組員無人受傷。

日本北海道放送（HBC）報導，日本政府國土交通省新千歲機場辦公室等表示，今天下午3時過後，一架從中部國際機場飛往新千歲機場的樂桃航空（PeachAviation）465號班機，在新千歲機場B跑道降落後正滑行前往停機坪的過程中，不慎誤入正在進行改善工程而關閉的滑行道。

樂桃機上乘客表示，機長有廣播「因為個人疏失弄錯，請大家稍候」。

新千歲機場擁有兩條跑道，這起意外造成B跑道關閉近2小時，目前已恢復正常起降。

札幌電視台（STV）報導，北海道機場公司等表示，樂桃465號班機下午3時17分降落，新千歲機場方面在下午5時左右出動牽引車牽引機體。

因為這起意外一度造成一條跑道關閉，已有部分航班發生延誤。

北海道 新千歲機場 日本 樂桃航空

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