影／ 即將首次民間太空漫步！SpaceX「北極星黎明」任務升空

SpaceX公司將進行史上第一次民間太空漫步的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務原定8月底出發，但因故一路順延，終於在美東時間10日早上7時09分發射升空。

Watch live as Falcon 9 launches the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew on a multi-day mission orbiting Earth https://t.co/u1KqQx5AFr — SpaceX (@SpaceX) 2024年9月10日

根據SpaceX在「X」發布的更新，已確認主引擎關閉與階段分離。第一節助推器已在「請閱讀說明書」號（Just Read the Instructions）無人船著陸，第二節引擎燃燒後，最新消息指出，飛龍號太空船已成功分離。

Liftoff of Polaris Dawn! pic.twitter.com/hAti2arueX — SpaceX (@SpaceX) 2024年9月10日

Dragon has separated from Falcon 9's second stage pic.twitter.com/m0FZ0HVn4k — SpaceX (@SpaceX) 2024年9月10日

根據CNN報導與此前新聞，「北極星黎明」任務從太空總署（NASA）位於佛州的甘迺迪太空中心發射升空，把目標放在抵達距離地球最遠約1400公里的位置，將比1972年阿波羅17號任務後任何載人任務都更加遙遠。

由億萬富翁企業家艾薩克曼、美國空軍退役中校波蒂特、SpaceX工程師吉利斯及梅農等4位平民組成的團隊搭乘了載人飛龍堅韌號太空船，將進行一趟大膽與危險的旅程，進入范艾倫輻射帶。

艾薩克曼與吉利斯準備在任務第3天進行第一趟商業太空漫步，成為有史以來第一次在商業任務進行艙外活動。在此之前，只有來自政府太空機構的太空人曾冒險進行太空漫步，在軌道上建造或升級太空站、維修衛星與進行科學實驗。

根據報導，讓「北極星黎明」任務發射複雜化的原因在於，SpaceX不只需要晴朗天氣才能讓火箭升空，還需要確保團隊經歷5天太空旅行重返地球時，有平靜的海面跟風勢。

根據CNN的報導，返回時機可能至關重要，因為執行太空漫步將造成氧氣供應消耗，「北極星黎明」任務團隊將只有足夠在太空停留5至6天的維生系統。