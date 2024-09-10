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日本六本木藝術之夜新單元 台灣成首選主題

中央社／ 台北10日電
將於9月底登場的2024六本木藝術之夜特別設立「焦點台灣」單元，邀請多組台灣藝術家赴日展演，10日率先在台北舉辦行前記者會，文化部長李遠（2排左4）、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨（2排左3）、日本駐台代表片山和之（2排左5）及參展藝術團隊等人出席合影。圖／中央社
將於9月底登場的2024六本木藝術之夜特別設立「焦點台灣」單元，邀請多組台灣藝術家赴日展演，10日率先在台北舉辦行前記者會，文化部長李遠（2排左4）、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨（2排左3）、日本駐台代表片山和之（2排左5）及參展藝術團隊等人出席合影。圖／中央社

日本六本木藝術之夜今年推出新單元，聚焦特定國家或地區，首選台灣。C-LAB集結國家文藝獎得主何曉玫、威尼斯雙年展台灣館代表袁廣鳴、「巷仔Niau」藝術家陳普等作品，一展台灣軟實力。

六本木藝術之夜（Roppongi Art Night）自2009年起舉辦，今年首設RAN Focus單元，旨在透過特定國家或地區的當代藝術發展，探索多元文化視角下的創意表現，首選聚焦台灣，並由台灣當代文化實驗場C-LAB策畫，透過裝置藝術、影像與舞台表演，展現台灣當代藝術活力，今天舉行行前記者會。

六本木藝術之夜執行委員會主席片岡真實透過預錄影片表示，2015年起，每屆六本木藝術之夜都展出台灣藝術家的作品，今年1月她拜訪了C-LAB客座策展人吳達坤，便立即決定要以台灣作為RAN Focus首次主題，此次參展陣容也展現台灣當代藝術現況的活力、多元性與豐富性。

RAN Focus〔Taiwan〕中，共有西瓜姊妹、辛綺、何曉玫MeimageDance舞團、袁廣鳴、陳普、張方禹、蔡筱淇&吉川公野等7組台灣藝術團隊參展。記者會上，何曉玫舞團帶來「默島新樂園」片段演出，將擲筊、紅塑膠椅等常見廟埕元素融入舞蹈，以動作復刻台灣常民的廟口記憶。

何曉玫向中央社記者分享，創作「默島新樂園」時，她回看兒時成長過程，那時台灣還保存許多日本有關記憶，像是她就住日式房子長大。「默島新樂園」音樂包含「捕魚歌」日文原曲，而台灣人熟悉的同一曲調歌曲則叫「素蘭小姐要出嫁」，就是台灣廟埕陣頭常聽見的歌曲，此次能前進日本演出，也別具意義。

呼應廟埕記憶的作品，還有辛綺自榕樹發想、以燈光結合樹木的藝術裝置，袁廣鳴則以現於威尼斯雙年展台灣館展出的錄像作品「日常戰爭」參展，展現台灣日常生活中的潛在不安，日前以「巷仔Niau（貓）」引領打卡熱潮的陳普，則特別為此次六本木藝術之夜創作新作。

文化部李遠日前甫結束日本參訪，其中也造訪了六本木。他提到，「在與外國各領域朋友聊天時，發現國際看待台灣眼光與以前真的不太一樣」，像是台灣被當成一個主題國的活動在近年越來越多，六本木此次將台灣作為首次新單元主題國，令他非常高興。

2024六本木藝術之夜將在27日至29日於日本東京登場。

2024六本木藝術之夜將在日本東京盛大展開，今年特別設立「焦點台灣」單元，邀請多組台灣藝術家展演，編舞家何曉玫所率舞團MeimageDance於10日舉行的台灣行前記者會中帶來現場演出。圖／中央社
2024六本木藝術之夜將在日本東京盛大展開，今年特別設立「焦點台灣」單元，邀請多組台灣藝術家展演，編舞家何曉玫所率舞團MeimageDance於10日舉行的台灣行前記者會中帶來現場演出。圖／中央社

文化部 日本 李遠 藝術家

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