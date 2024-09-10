想當「救火英雄」自導自演縱火137人喪命 智利前義消被捕
智利警方今天逮捕一名前義消，他涉嫌引發2月一場造成137人喪命、數千棟房屋燒毀的大火。而他之所以縱火，竟然是因為想當「救火英雄」。
法新社報導，繼一名義消和一名林業官員之後，39歲的沙拉薩（Elias Salazar）也因涉嫌參與這起本世紀舉世死亡人數第2多的火災而被捕。
2月2日，距首都聖地牙哥西北方約110公里的沿海城市比納薩瑪（Vina del Mar）周邊同時發生多起火警。
風勢和約攝氏40度的熱浪助長火勢。當局一開始就懷疑是蓄意縱火引發火災。
沙拉薩曾是義消，被捕前任職於國家災害服務中心（SENAPRED）。
瓦巴萊索（Valparaiso）警務官員加維斯（GuillermoGalvez）今天表示，沙拉薩遭控是「始作俑者」，至少涉嫌一起蹤火。
至於縱火動機，加維斯表示，是因為沙拉薩「想要做英雄、參與並且幫助因應緊急事件」。
他被控縱火，明天將出庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言