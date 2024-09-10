想當「救火英雄」自導自演縱火137人喪命 智利前義消被捕

智利警方今天逮捕一名前義消，他涉嫌引發2月一場造成137人喪命、數千棟房屋燒毀的大火。而他之所以縱火，竟然是因為想當「救火英雄」。

法新社報導，繼一名義消和一名林業官員之後，39歲的沙拉薩（Elias Salazar）也因涉嫌參與這起本世紀舉世死亡人數第2多的火災而被捕。

2月2日，距首都聖地牙哥西北方約110公里的沿海城市比納薩瑪（Vina del Mar）周邊同時發生多起火警。

風勢和約攝氏40度的熱浪助長火勢。當局一開始就懷疑是蓄意縱火引發火災。

沙拉薩曾是義消，被捕前任職於國家災害服務中心（SENAPRED）。

瓦巴萊索（Valparaiso）警務官員加維斯（GuillermoGalvez）今天表示，沙拉薩遭控是「始作俑者」，至少涉嫌一起蹤火。

至於縱火動機，加維斯表示，是因為沙拉薩「想要做英雄、參與並且幫助因應緊急事件」。

他被控縱火，明天將出庭。