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正妹網紅穿深V裝參加婚禮「放送超兇半球」 照片曝光掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名正妹網紅穿深V禮服出席婚禮，更辣秀渾圓美胸，照片曝光後引發網友論戰。情境示意圖。圖／Ingimage
澳洲一名正妹網紅穿深V禮服出席婚禮，更辣秀渾圓美胸，照片曝光後引發網友論戰。情境示意圖。圖／Ingimage

出席婚禮時，怎麼穿搭才不失禮，也是一門學問。近日，澳洲一名網紅穿深V禮服參加婚禮，露出大片肌膚，更放送「超兇東西半球」。她在Instagram上分享照片後，雖然獲得不少粉絲稱讚，但也有網友認為她的穿著太過火、不雅觀，更違反參加婚禮的規則。

據外媒《紐約郵報》報導，澳洲一名29歲的網紅塔利亞．斯凱恩斯（Tahlia Skaines）近期在Instagram貼出的照片引發網友論戰。照片中，斯凱恩斯身穿一件奶油白的禮服，胸前是深V的鏤空設計，露出大片肌膚及渾圓美胸，高衩設計也讓她辣秀美腿。斯凱恩斯盛裝打扮疑似是為了參加親友的婚禮，她也在文中寫道，「慶祝愛情的美好的一天」。

貼文一出，引來不少粉絲驚呼「太美了」、「非常迷人」。然而斯凱恩斯的照片被網友轉發後，亦引發不少批評。有些人認為她的穿著太過火，看起來像是想跟新娘競爭，且穿該件禮服出席婚禮並不雅觀，「我會禮貌地要求她換衣服或離開」、「這違反了參加婚禮的第一條規則：『不要搶了新娘的風頭』」。但也有網友幫緩頰，表示如果新娘不介意就無妨。

據報導，網紅參加婚禮的穿著引發爭議不只一樁，先前也有一名百萬網紅伊莎貝拉·馬瑟斯（Isabella Mathers），因為穿一件神似新娘婚紗的禮服而被網友們批評。馬瑟斯也特別澄清，表示衣服實際上是淡粉色的，且該場婚禮並沒有著裝要求，「我父親的伴侶穿著一件花裙子，一半的賓客都穿白色的衣服」。

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