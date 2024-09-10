日本東京今夏252人死於中暑 創當地統計史新高

日本東京23區從今年6月到9月5日止，共有252人中暑死亡，創當地統計史新高紀錄。死者中有9成超過60歲，另外，明顯有在室內未開啟冷氣死亡的案例。

日本讀賣新聞記者採訪負責解剖工作的東京都監察醫務院，得知上述情況。

東京都監察醫務院表示，從死者年齡別來看，以80多歲占99人居冠，其餘依序為70多歲83人、90歲以上32人及60多歲27人。

252名死者中有243人死於室內，其中有158人未開冷氣、58人家中未安裝冷氣。

在此之前，東京23區每年6月到9月的夏季期間，中暑死亡人數以2022年的251人最多。今年6月雖然只有3人中暑死亡，但到了天氣酷熱的7月已有123人死亡、8月也有122人死亡，到9月前5天又有4人死亡。

專精環境生理學的日本松山大學特任教授田中英登說，有些高齡者對溫度感知能力退化，就算室溫高也不會感到「熱」，也無法透過出汗散熱，因而導致中暑。

田中建議，只要最低氣溫未低於攝氏25度，希望大家持續開啟冷氣。

目前預測今年秋天仍會相當炎熱，東京消防廳呼籲採取補充水分等抗暑對策。