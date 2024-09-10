擦SPF90防曬仍嚴重曬傷！英10歲男童上半身冒8公分巨大水泡

夏日炎炎要做好防曬，以免曬傷或是造成皮膚老化、皮膚癌等嚴重後果。最常見的指標就是看防曬係數（SPF），然而英國有一名男童，擦了SPF90的防曬後居然嚴重曬傷，上半身長滿巨大水泡。

根據《每日郵報》報導，一名英國10歲男童8月和家人一起前往非洲的維德角共和國度假。旅遊期間他們都用從英國帶來的防曬乳，直到最後一天用光了，但小男童還是想出去玩，家人只好在飯店商品區購買一罐標明「SPF90」的防曬乳，並讓男童擦完等20至30分鐘左右，讓防曬乳吸收後才帶他出門。

男童媽媽表示，男童在太陽下待了大約2小時，期間她也一直幫他補防曬，一直到上飛機前，男童都沒有任何異狀，只是看起來有點昏昏欲睡。等到家後，男童脫掉上衣，才發現他的肩膀、胸部、背部等地方冒出8公分的巨大水泡，而且嚴重脫皮。

男童媽媽簡直不敢置信，「我給他擦了我見過最高等級的防曬，結果居然還是被曬傷」，同樣曬傷的還有男童媽媽的伴侶，他一樣有擦那款防曬，而男童媽媽本人沒有擦，並沒有出現任何不適。

男童被送往醫院去除水泡，幸好復原過程良好，不會留下疤痕，但是醫生也特別提醒，男童在未來兩年內特別容易曬傷。

對於男童的嚴重曬傷，醫生認為該款防曬可能已經過期，也可能是防曬係數根本沒有達到90的假貨。男童媽媽則強烈建議所有家長，購買防曬乳時請檢查瓶身是否有UVA標誌以及防曬星星評級。

根據《林政賢皮膚科診所》說明，SPF是指「延後曬傷的時間」，數值則代表該產品可以延後被曬傷的時間倍數，最常見的SPF50就是指「讓皮膚被曬傷的時間延後50倍」，但每個人膚質不同，加上不同地點、時間的紫外線指數也不同，所以即使擦了高係數的防曬產品，還是有可能曬傷。