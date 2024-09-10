色素讓老鼠變透明 有望用於人體觀察

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】老鼠的皮膚變得愈來愈透明，器官、血管一覽無遺，這是隱形技術一大躍進！科學家最新發現，只要用水與稱為「檸檬黃」食用色素製成的溶劑，就能使老鼠皮膚變透明。未來該技術若用於人體，可以更好觀察到血管，進行靜脈注射或皮膚癌篩檢。

色素使老鼠隱形

《CNN》報導，研究人員在水中添加稱為「檸檬黃」的黃色五號色素，塗抹在老鼠的腹部，後續就能清晰的看到老鼠大腦的血管、腹部的器官等。研究人員解釋，因為溶劑會改變組織的折射率，讓老鼠皮膚變得更透明。

黃色五號是經美國食品藥局管理局認可使用的色素，常用於零食、糖果與冰淇淋。德州大學達拉斯分校助理教授歐子豪（音譯）表示，該色素對生物體是安全的，並且具有便宜且高效的特性。

《科學期刊》指出，該實驗的原理是生物組織由於光線散射，阻礙了視覺，但研究者添加能更吸收紫外線與藍光波長、同時折射紅光的染料，就能使活體齧齒動物的皮膚變得透明。

完全隱形仍有困難

研究人員尚未在人體上進行實驗，且人類皮膚比老鼠厚數十倍。史丹佛大學助理教授洪國松（音譯）表示，未來這項技術有助於讓人類的靜脈更明顯，簡化抽血或打點滴的過程，還能協助進行皮膚病的早期篩檢。

然而，該項技術其實距離真正的隱形還有一段距離，尤其目前仍缺乏讓骨骼隱形的方法。歐子豪強調，目前該研究只測試了如肌肉、皮膚軟組織，還有沒對骨骼進行太多研究，所以不確定是否能讓老鼠完全隱形。

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