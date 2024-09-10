快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

颱風摩羯重創越南 死亡失蹤人數破百、洪災風險四伏

中央社／ 河內10日專電

颱風摩羯過後越南北部持續降雨，官方統計顯示，死亡、失蹤人數已破百，逾750人受傷。河內市紅河水位高漲，沿岸民眾漏夜撤離，市中心多處淹水，部分跨河橋梁已限制車輛通行。

越南北部在颱風摩羯過後持續降雨釀成更多災情。越南農業與農村發展部堤壩管理與自然災害防治局今天上午通報，截至今天清晨6時，全越南已經有65人死亡、39人失蹤，受傷人數超過750人。

流經河內市的紅河昨天深夜至今晨水位開始上漲，沿岸社區開始淹水，部分地區甚至淹到胸口，民眾半夜舉家撤離。今天早上河內市區仍有多處淹水，上班尖峰時刻交通混亂，原本半小時的車程因繞路、塞車花了2小時。

今天清晨，因紅河水位距離部分橋面僅約2公尺，河內市交通運輸局自上午8時30分限制部分車輛在橫跨紅河的章陽橋（Chuong Duong）通行，包括9人座以上車輛和小貨車等都禁止上路。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河內市交通運輸局表示，受颱風摩羯影響，水壩洩洪導致紅河水位上升，水流湍急對橋梁結構造成威脅。章陽橋於1983年開始建造，1985年6月開始使用，至今已有39年。

河內市交通運輸局副局長陳友寶（Tran Huu Bao）表示，2021年曾對章陽橋進行檢測，雖仍具承載力，但橋面已出現坑洞和水泥剝落，兩側護欄受損，部分鋼筋外露，許多位置出現嚴重腐蝕。

越南法律報報導，越南國家水文氣象預報中心指出，未來24小時紅河流量還會再增加。越南鐵路總公司宣布，河內市另一條跨紅河的交通要道龍邊橋今天已暫停火車通行。兩側供機車行駛的車道尚未看到有限制。

紅河水位上漲可能影響數十萬人生命安全，河內市農業與農村發展局建議各區、縣，尤其是位於紅河中部沙洲地區的居民，如西湖區（Ho Tay）、巴亭區（Ba Dinh）、龍邊區（Long Bien）等，做好隨時疏散的準備。

淹水 越南 颱風

延伸閱讀

她抱怨好市多玉米「難吃到懷疑人生」 網齊建議：看到這兩個字請直接跳過

颱風魔羯重創越南！大橋垮掉已知13人失蹤 驚悚畫面曝光

摩羯颱風襲陸東南沿岸「引外海巨浪」 高雄港引水人遭2船夾斷小腿昏厥

颱風「摩羯」過境 全紅嬋老家果園被摧毀 一片狼藉

相關新聞

華裔作家匡靈秀「黃色臉孔」小說 獲美國圖書獎

美籍華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)的諷刺小說「黃色臉孔」(Yellowface)獲得美國文學界最高榮譽之一的「...

色素讓老鼠變透明 有望用於人體觀察

老鼠的皮膚變得愈來愈透明，器官、血管一覽無遺，這是隱形技術一大躍進！科學家最新發現，只要用水與稱為「檸檬黃」食用色素製成的溶劑，就能使老鼠皮膚變透明。未來該技術若用於人體...

793起案件僅16人被逮…深偽色情犯罪重創南韓校園 觀念與輕罰不利追究

在韓國當局於通訊應用程式Telegram破獲針對校園的人工智慧（AI）深偽色情聊天室犯罪網絡後，18歲的運動人士房書潤（...

M痘疫情再起印度現首例 暫無大規模擴散風險

M痘疫情各地再度延燒，印度也出現境外移入首例，衛生當局表示，暫時沒有擴大的風險，並稱這與世界衛生組織（WHO）宣布的「國...

澳洲將立法 限制16歲以下兒少使用社群媒體

澳洲政府將在年底前推出新法，規範使用社群媒體的最低年齡。具體年齡規範尚未最終確定；而澳洲總理艾班尼斯（Anthony A...

二戰尾聲，兩個石垣島家族的「臺灣故事」

2024年5月，我再次來到日本南端的石垣島，與兩位熟識的阿嬤們見面。上一次見面中，兩位阿嬤分享了她們對於石垣島日漸軍事化的擔憂。而這次來訪石垣島，則是想請教兩位阿嬤各自的「臺灣故事」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。