颱風摩羯重創越南 死亡失蹤人數破百、洪災風險四伏

颱風摩羯過後越南北部持續降雨，官方統計顯示，死亡、失蹤人數已破百，逾750人受傷。河內市紅河水位高漲，沿岸民眾漏夜撤離，市中心多處淹水，部分跨河橋梁已限制車輛通行。

越南北部在颱風摩羯過後持續降雨釀成更多災情。越南農業與農村發展部堤壩管理與自然災害防治局今天上午通報，截至今天清晨6時，全越南已經有65人死亡、39人失蹤，受傷人數超過750人。

流經河內市的紅河昨天深夜至今晨水位開始上漲，沿岸社區開始淹水，部分地區甚至淹到胸口，民眾半夜舉家撤離。今天早上河內市區仍有多處淹水，上班尖峰時刻交通混亂，原本半小時的車程因繞路、塞車花了2小時。

今天清晨，因紅河水位距離部分橋面僅約2公尺，河內市交通運輸局自上午8時30分限制部分車輛在橫跨紅河的章陽橋（Chuong Duong）通行，包括9人座以上車輛和小貨車等都禁止上路。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河內市交通運輸局表示，受颱風摩羯影響，水壩洩洪導致紅河水位上升，水流湍急對橋梁結構造成威脅。章陽橋於1983年開始建造，1985年6月開始使用，至今已有39年。

河內市交通運輸局副局長陳友寶（Tran Huu Bao）表示，2021年曾對章陽橋進行檢測，雖仍具承載力，但橋面已出現坑洞和水泥剝落，兩側護欄受損，部分鋼筋外露，許多位置出現嚴重腐蝕。

越南法律報報導，越南國家水文氣象預報中心指出，未來24小時紅河流量還會再增加。越南鐵路總公司宣布，河內市另一條跨紅河的交通要道龍邊橋今天已暫停火車通行。兩側供機車行駛的車道尚未看到有限制。

紅河水位上漲可能影響數十萬人生命安全，河內市農業與農村發展局建議各區、縣，尤其是位於紅河中部沙洲地區的居民，如西湖區（Ho Tay）、巴亭區（Ba Dinh）、龍邊區（Long Bien）等，做好隨時疏散的準備。