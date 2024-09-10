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諾獎得主馬拉拉斜槓當製片 拍韓國海女找到共鳴

中央社／ 多倫多9日綜合外電報導

諾貝爾和平獎得主主馬拉拉在多倫多電影節透過Apple TV+推出她的首部紀錄片，她今天表示，這部關於韓國年長海女、鼓舞人心的故事，與她自己積極行動的歷程非常類似。

「最後的海女」（The Last of the Sea Women, 暫譯）描述海女們引人入勝的故事，她們只靠潛水衣、面罩、蛙鞋、籃子和魚鉤，在韓國濟州島捕魚維持生計。

2016年被列入聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）非物質文化遺產的海女傳統已存在數個世紀，但由於許多海女現在已經60多歲、70多歲甚至80多歲，這項文化正面臨危機。

馬拉拉（Malala Yousafzai）和韓裔美籍導演金蘇（Sue Kim, 譯音）接受法新社訪問時表示：「我一直在找女性的故事…我想講關於女性堅韌的故事。我從蘇那裡聽到這個企劃時，我心想『這就是我在找的東西』。」

這位27歲的巴基斯坦維權人士是電影製片人之一，她表示：「當我看到海女的故事，我對女性身體和思想的可能性和能力獲得了啟發。」

「她們在很多方面鼓舞了我，包括她們的行動主義、她們如何與自然合作、如何建立社群。」

影片中，這些女性坦誠描述她們工作的困難之處，像是要在水下屏住呼吸長達兩分鐘，影片中也放進了在海女們工作時拍攝的美麗海底照片。

影片 諾貝爾獎

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