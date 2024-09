諾獎得主馬拉拉斜槓當製片 拍韓國海女找到共鳴

諾貝爾和平獎得主主馬拉拉在多倫多電影節透過Apple TV+推出她的首部紀錄片,她今天表示,這部關於韓國年長海女、鼓舞人心的故事,與她自己積極行動的歷程非常類似。

「最後的海女」(The Last of the Sea Women, 暫譯)描述海女們引人入勝的故事,她們只靠潛水衣、面罩、蛙鞋、籃子和魚鉤,在韓國濟州島捕魚維持生計。

2016年被列入聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)非物質文化遺產的海女傳統已存在數個世紀,但由於許多海女現在已經60多歲、70多歲甚至80多歲,這項文化正面臨危機。

馬拉拉(Malala Yousafzai)和韓裔美籍導演金蘇(Sue Kim, 譯音)接受法新社訪問時表示:「我一直在找女性的故事…我想講關於女性堅韌的故事。我從蘇那裡聽到這個企劃時,我心想『這就是我在找的東西』。」

這位27歲的巴基斯坦維權人士是電影製片人之一,她表示:「當我看到海女的故事,我對女性身體和思想的可能性和能力獲得了啟發。」

「她們在很多方面鼓舞了我,包括她們的行動主義、她們如何與自然合作、如何建立社群。」

影片中,這些女性坦誠描述她們工作的困難之處,像是要在水下屏住呼吸長達兩分鐘,影片中也放進了在海女們工作時拍攝的美麗海底照片。