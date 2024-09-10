793起案件僅16人被逮…深偽色情犯罪重創南韓校園 觀念與輕罰不利追究

在韓國當局於通訊應用程式Telegram破獲針對校園的人工智慧（AI）深偽色情聊天室犯罪網絡後，18歲的運動人士房書潤（Bang Seo-yoon，音譯）就開始蒐集受害者的證詞。

法新社報導，她記錄的許多案例都依循同一套模式：男學生從私人Instagram帳號竊取無害的自拍照，然後製成露骨圖片，再分享到聊天室以羞辱女同學甚至教師。

韓國網路極為發達，擁有全球最快的平均網速，卻也長期在對抗網路性暴力。專家說，Telegram、AI技術和鬆散法規等不利因素結合在一起，加劇了網路性暴力，且問題正迅速滲透全國校園。

房書潤告訴法新社：「不只深偽本身造成傷害，那些影片在認識的人之間散播，更讓人丟臉和痛苦。」

自當局今年8月發現第一個這類Telegram聊天室以來，房書潤收到身心交瘁的受害者傳來數以千計通報。這類聊天室通常在校園內建立，以女學生和教職員為獵物。警方說，加害者多半是青少年。

業界數據顯示，深偽技術流行率在全球成倍激增，網路安全新創企業Security Hero估計，2023年的年增率達500%，多達99%受害者是女性，通常是知名歌手和演員。

但運動人士說，名人擁有強大的保護傘，而許多普通受害者還在努力討公道。

這些案件的起訴率低得可憐：根據一名國會議員取得的警方數據，從2021年到今年7月，793起深偽犯罪中，僅有16人被逮捕和起訴。

在聊天室消息傳開後，報案數量激增，8月底的5天內就有118起，有7人在警方取締行動中被捕。但警方說，7名疑似加害者中，有6人是青少年，而韓國法院極少針對未成年人發布逮捕令，也讓起訴變得很複雜。

「韓國女性人權振興院」受害者支援部門主管姜明碩（Kang Myeong-suk，音譯）說，受害者「在網路空間遭受同學的性羞辱和嘲笑」，而加害者往往不會面臨任何後果，「受害者生活在恐懼中，深怕那些被捏造的圖片會被身邊的人散布」。

姜明碩還說：「有些網路評論認為受害者應該『走出來』，因為那些深偽圖片又不是真的…但捏造圖片不是真的，不代表受害者承受的痛苦會比較輕。」

韓國整體犯罪率通常很低，但長期解決不了猖獗的偷拍相關犯罪，導致群眾2018年在全球反性騷和性侵的#MeToo運動啟發下大規模示威，最終迫使國會議員修法加強防治犯罪。

但學者尹金智永（Yoon Kim Ji-young，音譯）說，儘管如此，「加害者受到的懲罰往往微不足道，例如罰款或緩刑，與罪行嚴重性不成比例」。

尹金智永還提到，總統尹錫悅認為女性主義造成韓國生育率很低，他對女性主義的不屑一顧，向男性釋出的訊息就是「對女性抱持敵意或歧視也沒關係」。