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M痘疫情再起印度現首例 暫無大規模擴散風險

中央社／ 新德里10日專電
M痘疫情各地再度延燒，印度也出現境外移入首例。圖為顯微鏡下的M痘病毒顆粒。（路透）
M痘疫情各地再度延燒，印度也出現境外移入首例。圖為顯微鏡下的M痘病毒顆粒。（路透）

M痘疫情各地再度延燒，印度也出現境外移入首例，衛生當局表示，暫時沒有擴大的風險，並稱這與世界衛生組織（WHO）宣布的「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）無關。

M痘（mpox，舊稱猴痘）在非洲多個國家快速擴散，世衛組織宣布在非洲升溫的M痘疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

繼瑞典證實出現第一起感染較危險M痘病毒株案例，成為非洲以外首例後，印度也出現M痘病例。

印度媒體「今日商業」（Business Today）報導指出，印度衛生與家庭福利部（Ministry of Health andFamily Welfare）9日得知這個病例的消息，目前正追蹤相關接觸者，並評估是否帶來更廣泛影響。

新德里電視台（NDTV）報導稱，在印度首都圈德里發現的病例「與旅行有關」，患者是一名年輕男性，曾到高風險國家旅行，目前病情穩定，沒有其他合併症狀，至今仍在隔離。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導提到，印度衛生當局指出，這個病例感染的，是上次2022年時那波疫情中出現的病毒株，不是這次WHO發出PHEIC所提到，另一種毒性更強的病毒株。

印度衛生當局提到，正積極追蹤相關接觸者，以確保情況能獲得控制，目前沒有跡象顯示有大規模擴散的風險，但仍建議地方對轄內所有疑似病例進行篩檢，並將疑似病例或確診者隔離。

M痘 印度

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