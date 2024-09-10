聯合國：查德洪水釀341人罹難 影響150萬人

聯合國今天表示，自7月以來，查德持續數週的嚴重洪災已造成341人死亡，約150萬人受到影響。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，洪水襲擊了查德所有的23個省份。

聯合國機構援引查德政府的數據指出，洪水破壞約164萬棟房屋，有近7萬頭牛走失，25萬9000公頃的田地遭毀。

查德政府尚未公布洪水對全國1600萬人口造成的詳細損失。

查德東部半乾旱的瓦達伊省（Ouaddai）上週遭遇大豪雨襲擊，導致一所學校倒塌，14名學生與老師死亡。

截至8月中旬，查德北部沙漠的泰伯斯蒂省（Tibesti）至少有54人在洪水中喪生。

查德國家氣象局（National Meteorological Agency）氣象觀測和預報中心主任哈山

（Idriss Abdallah Hassan）表示，通常情況下，山區「每年降雨量很難達到200毫米」，但「每5年或10年」就會出現一次強降雨。

聯合國上週警告當地，特別是查德將受到「大豪雨和嚴重洪水」影響，籲請立即採取行動並提供資金來因應氣候危機。

根據人道事務協調廳9月5日的統計，南蘇丹已有超過70萬人受到嚴重洪災的影響。

今年夏天是全球有史以來最熱的，除了氣溫接連打破紀錄外，還出現熱浪、乾旱與嚴重的洪水。