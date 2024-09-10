澳洲將立法 限制16歲以下兒少使用社群媒體

澳洲政府將在年底前推出新法，規範使用社群媒體的最低年齡。具體年齡規範尚未最終確定；而澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，正考慮針對14至16歲的年齡段作進一步考量。

澳洲政府今表示，工黨政府將於今年內推動此項立法，規範使用社群媒體及其他相關平台的最低年齡。這項聯邦立法將經過內閣與各州及領地協商，並參考澳洲前首席大法官佛蘭契（Robert French）於9月8日在南澳發表的立法建議。

佛蘭契的報告建議，禁止14歲以下兒少使用社群媒體，且要求平台業者須經家長同意，才可允許14至15歲者使用其平台。若社群平台違規允許14歲以下者註冊帳戶，將面臨重罰。

儘管具體年齡規範尚未最終確定，艾班尼斯在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，政府正考慮針對14至16歲的年齡段作進一步考量。

澳洲政府強調，這項由聯邦政府主導的議題，目的在確保澳洲兒童免受網路傷害，並協助支持父母和照護者應對網路風險。此立法也是政府保護年輕人免於網路傷害的持續努力之一。

艾班尼斯表示，社群媒體正在對孩子們造成社會傷害，讓他們遠離真實生活中的朋友和經歷。「澳洲的年輕人應該得到更好的保護，我與他們及所有澳洲父母站在一起，守護我們的孩子。」

他進一步強調年輕人心理及身體健康的重要性，「我們採取這一行動，因為我們已經受夠了。」

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）則表示，作為母親和通訊部長，她深刻理解父母對有害網路環境及兒童沉迷於社群媒體的擔憂。

羅蘭德強調，政府也將要求大型科技公司承擔責任，因為社群平台及線上服務對用戶安全負有重大責任。

此前，南澳州（South Australia）已率先草擬禁止14歲以下兒少使用社群平台的立法。

佛蘭契在8日發表報告時，南澳州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）指出，相關法案將為臉書（Facebook）、Instagram和TikTok等平台建立系統性社會責任，確保它們採取一切合理措施來禁止兒童使用其平台。