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超強熱浪襲巴西 最高溫可達攝氏44度

中央社／ 聖保羅9日專電

巴西一些主要氣象機構稱，9月上旬一波超強熱浪襲擊巴西，使得某些州的最高溫度可達攝氏44度，高溫加氣候乾燥增加森林火災發生率，威脅民眾健康。

根據巴西氣象公司MetSul的數據，一團熱空氣正覆蓋巴西大部分地區，且在未來幾天將增強。

巴西國家氣象研究所（Inmet）預測，聖保羅未來幾天的最高氣溫為攝氏34度；中西部城市庫亞巴（Cuiabá）最高氣溫可達42度。

氣象預測顯示，這波熱浪將持續擴大，甚至為每年此時氣溫較溫和的巴西南部帶來高溫，巴拉納州首府古里提巴（Curitiba）的最高氣溫可達33度。

巴西氣象學家波傑斯（Guilherme Borges）表示，這波熱浪是由覆蓋巴西大部分地區的熱氣團和高氣壓引起，使雨雲難以形成並使天氣更加乾燥，預測未來幾天某些州的最高溫度將介於攝氏40至44度。

波傑斯指出，這種高溫在9月份屬正常，2023年也類似熱浪，但它發生在9月下旬，而不是像現在這樣發生在9月上旬；氣候變遷在巴西的極端高溫和降雨中起重要作用。

Metsul指出，如果預測成真，高溫加氣候乾燥可能增加森林火災發生率，威脅民眾健康。

根據總部位於瑞士的全球空氣品質即時監測平台IQAir報告，9日聖保羅市是全球空污最嚴重的城市。

聖保羅州民防廳指出，幾乎整個聖保羅州都處於火災緊急狀態，目前有9個城市正發生焚燒垃圾、用火清理土地、在灌木叢中扔煙頭等人為因素引起的火災，已有15人因焚燒植被被捕。

據民防廳稱，與2023年相比，今年1月至8月期間的起火點數量成長386%；至少317個城市的8049處農村房產受火災影響。

巴西 火災 高溫

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