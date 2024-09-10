聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國凱特王妃宣布 完成癌症化療療程
英國威爾斯王妃凱特9日宣布，她已完成癌症化療。凱特今年3月以短片宣布罹癌消息，並表示正在接受預防性化療。
凱特在影片中說，「隨著夏天即將結束，終於完成化療是多麼令人欣慰，言語難以形容」。
她說，「現在我的重點是盡我所能，遠離癌症。雖然我已完成了化療，但治癒和完全康復的路還很漫長」。
凱特和夫婿威廉王子的辦公室肯辛頓宮尚未透露凱特罹患何種癌症。
上周在諾福克錄製的這段影片中，凱特描述了自今年1月住院以來的痛苦經歷，「過去九個月對我們一家來說非常艱難，正如我們都知道，生活可能瞬間改變，我們必須找到方法走過暴風雨和未知道路」。
凱特宣布完成化療，化解籠罩英國王室的部分陰霾，此前她和英國國王查理三世相繼宣布罹患癌症。查理國王經過治療，今年四月底恢復公開活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言