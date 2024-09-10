快訊

直播／蘋果發表會來了！ iPhone 16亮點在哪裡 小編文字聊天室來討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國凱特王妃宣布 完成癌症化療療程

聯合報／ 國際中心／即時報導
英國凱特王妃7月14日現身溫布敦網賽男單決賽。美聯社
英國凱特王妃7月14日現身溫布敦網賽男單決賽。美聯社

英國威爾斯王妃凱特9日宣布，她已完成癌症化療。凱特今年3月以短片宣布罹癌消息，並表示正在接受預防性化療。

凱特在影片中說，「隨著夏天即將結束，終於完成化療是多麼令人欣慰，言語難以形容」。

她說，「現在我的重點是盡我所能，遠離癌症。雖然我已完成了化療，但治癒和完全康復的路還很漫長」。

凱特和夫婿威廉王子的辦公室肯辛頓宮尚未透露凱特罹患何種癌症。

上周在諾福克錄製的這段影片中，凱特描述了自今年1月住院以來的痛苦經歷，「過去九個月對我們一家來說非常艱難，正如我們都知道，生活可能瞬間改變，我們必須找到方法走過暴風雨和未知道路」。

凱特宣布完成化療，化解籠罩英國王室的部分陰霾，此前她和英國國王查理三世相繼宣布罹患癌症。查理國王經過治療，今年四月底恢復公開活動。

影片 癌症 英國國王

延伸閱讀

喬治亞州校園射殺4人…槍手行兇前一天嬤才到校開會 爺爺嘆：感到心碎

凱特王妃與威廉赴蘇格蘭做禮拜 戴上去年同款帽子神采奕奕

38歲台女赴陸工作收編五隻貓 她自白：我因牠們再也回不了台灣了

母女全身行頭被問爆！凱特王妃攜夏綠蒂公主亮相「展現驚人帶貨力」女兒墨鏡、媽媽耳環被搶光

相關新聞

英國凱特王妃宣布 完成癌症化療療程

英國威爾斯王妃凱特9日宣布，她已完成癌症化療。凱特今年3月以短片宣布罹癌消息，並表示正在接受預防性化療。

嬰兒遭潑咖啡嚴重燙傷 澳警國際搜查追捕33歲男嫌

澳洲警方今天表示，他們正與國際執法單位合作追捕一位已從澳洲潛逃出境的男子，據信他上月在布里斯本將滾燙咖啡潑在一名9個月大...

英國基因編輯療法開放 造福貧血患者

英國一些患有嚴重乙型地中海型貧血的病患，將有機會接受全球首個使用CRISPR基因編輯技術的一次性注射療法Casgevy。

中國終止開放領養 美國家庭很失望

中國開放30多年的領養政策將劃下句點。中國外交部表示，即日起將不再開放外國人領養中國的孩子。據統計，過去共有超過16萬名中國孩子被外國人領養。對於中國片面宣布終止國際領養，許多已申請領養的美國家庭則呼籲能撤回。

失蹤人妻陳屍床底！夫、父、公公婆婆曾被扣查 列謀殺案謎團未解

馬來西亞日前發生案情成疑的謀殺案。28歲年輕人妻把3歲兒子送上學後突然失蹤，家人無法聯絡她後隨即報警…

用音樂挑戰獨裁者：巴西傳奇音樂家來台灣

巴西音樂傳奇吉貝托．吉爾（Gilberto Gil）縱橫樂壇已近60年。其一生獲獎無數，除了多座葛萊美獎傍身以外，吉爾曾榮獲聯合國教科文組織「和平藝術家」的肯定，也曾擔任巴西的文化部長，這些都象徵著他的成就獲得了超過音樂領域的認可。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。