嬰兒遭潑咖啡嚴重燙傷 澳警國際搜查追捕33歲男嫌

澳洲警方今天表示，他們正與國際執法單位合作追捕一位已從澳洲潛逃出境的男子，據信他上月在布里斯本將滾燙咖啡潑在一名9個月大的嬰兒身上，導致這名男嬰嚴重燙傷。

澳洲昆士蘭州（Queensland）警方已對這名33歲男子發出逮捕令，他涉嫌意圖對他人造成嚴重身體傷害，這項罪名可判處無期徒刑。

法新社報導，這名男嬰上月底和家人在布里斯本（Brisbane）一處公園野餐時，一名據信是流動工人的男子將滾燙的咖啡倒在他的臉部與四肢，導致他嚴重燙傷且需接受多次手術。

英國廣播公司（BBC）報導，男嬰父母說他將需長達好幾年時間才能康復。

澳洲偵緝警司達爾頓（Paul Dalton）告訴媒體，這起事件背後動機尚不明朗，並稱這是他所經歷過「最複雜且令人沮喪」的案子之一。

達爾頓證實，警方已掌握嫌犯逃至哪個國家及他的名字，但此刻揭露這些資訊恐不利調查工作。

不過他說「頑強又堅定」的警方將毫不懈怠，直到將這名男子追拿歸案，讓他面對審判。