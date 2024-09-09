大馬砂拉越海域蘊藏29%原油 中國海警船頻擾

東馬砂拉越外海油氣田占大馬原油儲量29%，探勘開採行動近年屢遭中國藉口南海九段線主權侵擾，甚至從鑽油作業平台即能目視中國海警船巡邏，使大馬油氣田開採承受莫大壓力。

菲律賓媒體最近曝光中國外交部今年2月對大馬駐北京大使館發出的外交照會，嚴正關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權。

大馬是東南亞第2大石油與天然氣生產國，也是全球第5大液化天然氣（LNG）出口國。能源是大馬重要經濟命脈，特別是位於東馬的砂拉越州（Sarawak）外海海域，過去30年來探勘發現豐富油氣田，同時持續發現最新的SK306、K411、SK313、SK301B與SK315油氣田。

從2021年6月初以來，中國海警船頻頻騷擾砂拉越外海的油氣能源開發活動，也曾發生中國軍機於附近海域巡邏，大馬軍機一度緊急升空因應，中國對鄰近國家專屬經濟區（EEZ）的油氣開發活動進行施壓，意欲迫使聲索國讓步。

國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）3日在前身為推特（Twitter）的社群媒體X發文揭露，有3艘中國海警船在大馬專屬經濟區內巡邏，編號分別是CCG5403、CCG 5102與CCG 5402。

今年是馬中建交50週年，中國國務院總理李強6月赴大馬訪問，馬中關係升溫，但大馬首相安華（Anwar Ibrahim）最近對北京抗議照會未讓步，堅持維護國家利益，認為事涉國家主權，不會停止探勘石油與天然氣作業。

安華指出，大馬是在自己國家海域範圍作業，沒有挑釁行為，但會向中國解釋立場。

大馬媒體報導，砂拉越州總理阿邦佐哈里（AbangJohari）說，南康暗沙和北康暗沙（Luconia Shoals）擁有最多的油氣田，統計數據顯示砂拉越有大馬多達62%天然氣與29%原油儲量。雖然1990年代初曾預測天然氣儲量僅再維持20年，不過經探勘隊的不斷努力，已發現更多油氣田。

分析人士認為，中國海警船多年來頻出沒砂拉越外海的專屬經濟區，今年再以外交照會方式警告停止在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發舉措，瞄準南海豐富油氣田意圖昭然若揭。

美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（AsiaMaritime Transparency Initiative，AMTI）報告顯示，中國海警船艦持續在南康暗沙和北康暗沙、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）與黃岩島（ScarboroughShoal）等諸多南海爭議海域巡邏以宣示主權。

南海是西太平洋一部分，海域面積達350萬平方公里，包括菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方均存主權爭議。南海兼具重要戰略位置與油氣開發等經濟利益，馬來西亞國家石油公司（Petronas）也在南海擁有鑽油平台，並進行石油探勘。