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日本明治神宮外苑再開發案 擬少砍124棵樹

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本明治神宮外苑再開發案中的砍樹計畫引發聯合國相關組織與市民團體關注，作為再開發案業者代表的三井不動產今天公布向東京都政府提交的修正計畫，包含少砍124棵樹。

明治神宮外苑是1926年設立的都市公園，橫跨東京都新宿區、港區與澀谷區，區域內有國立競技場、神宮球場、秩父宮橄欖球場等運動設施，其中部分區域將被再次開發。

業者提出的再開發計畫中，打算將神宮球場與秩父宮橄欖球場移地改建，並在原址新蓋2棟複合式大樓。

為此，再開發區域內超過3公尺高的1904棵樹中，業者原本計劃砍掉743棵，移植275棵，並另外新種837棵樹做為彌補。

不過，外界對於這起再開發案的砍樹計畫批評聲浪愈來愈強，東京都政府2023年9月要求三井不動產等業者提交保全樹木的措施。

日本「朝日新聞」報導，根據業者今天公布的修改計畫，規劃砍掉619棵樹，比原定砍伐數量少124棵，並推動移植等計畫，加上新栽種的樹木，再開發案過後的高大樹木將增加至2304棵。

另外，為了確保當地地標銀杏大道的銀杏有良好的生長環境，業者也計劃把新蓋的神宮球場與銀杏根部附近的距離，從原定約8公尺擴大到約18.3公尺。

東京都政府的環境影響評估審議會若核准修改後的再開發案，砍樹作業預料將正式啟動。

提出再開發計畫的業者包含三井不動產、伊藤忠商事、明治神宮與日本體育振興中心等4個單位，預計2036年完成再開發案全部工程。

京都 日本 東京

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