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羅馬尼亞女高音首爾演出 抗議他人即興安可引爭議

中央社／ 首爾9日專電

羅馬尼亞女高音安琪拉．蓋兒基爾8日在韓國演出時，因不滿其他演員即興安可打亂節奏，衝入舞台向指揮抗議，引發現場觀眾不滿，但她目前尚未回應主辦方道歉的要求。

羅馬尼亞女高音歌劇歌唱家安琪拉．蓋兒基爾（Angela Gheorghiu）8日晚間在首爾市的世宗文化會館大劇場演出歌劇「托斯卡」（Tosca），但在接近尾聲的第3幕時發生了引發爭議的插曲。

韓聯社報導，韓國男高音金在亨（音譯）在第3幕演唱著名詠嘆調「今夜星光燦爛」後即興進行安可，但飾演主角托斯卡的安琪拉．蓋兒基爾登上舞台一側，盯著樂團指揮及金在亨狀似不滿，做出指著手腕的動作，像在示意時間。

安可曲結束後，她便走向指揮並叫停演奏，表示「這不是獨奏會，是歌劇，要尊重我」；歌劇結束謝幕時，安琪拉．蓋兒基爾也過了好一陣子才走上台，面對部分觀眾的噓聲，並未致意便退場。

許多觀眾在演出後上網表達不滿，認為「這種無理態度令人難忘，是多輕視韓國觀眾才會做出這種事」，甚至要求主辦單位退錢。這場演出最高價的VIP座位要價20萬韓元（約新台幣4785元）。

但也有人為安琪拉．蓋兒基爾說話，認為歌劇是由數名演員共同演出，應該節制即興安可的行為。

這並非安琪拉．蓋兒基爾首次因安可問題抗議。她2016年在維也納演出托斯卡時，也曾抗議同劇演員演唱安可曲，在舞台上消失好一陣子。

一名相關從業人員表示，雖然安琪拉．蓋兒基爾在其他國家演出時也有過類似舉動，但在韓國從未發生過演員亂入其他演員舞台的事件，認為身為資深歌唱家的安琪拉．蓋兒基爾這次行為算是一大失誤。

主辦方世宗文化會館因此要求安琪拉．蓋兒基爾向觀眾道歉，據悉尚未獲得回應。世宗文化會館相關人員表示，安琪拉．蓋兒基爾可能還需要時間冷靜，主辦方內部也正在討論是否向此場觀眾退費。

羅馬尼亞 舞台 觀眾

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