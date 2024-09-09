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颱風摩羯襲越南25死 河內樹倒2.5萬棵交通混亂

中央社／ 河內9日專電

颱風摩羯在越南造成嚴重災害，迄今已有25人死亡，多數是遭土石流掩埋以及被倒下的樹木壓死。首都河內市有近2.5萬棵樹被風吹倒，民眾上路宛如挑戰障礙賽，得左右來回閃避。

綜合越南快訊（VnExpress）、VTC News報導，颱風摩羯已致越南25人死亡。令人憂心的是，越南北部25個省市中有17個省市尚存持續發生土石流的風險，意味傷亡人數可能繼續增加。

目前越南記錄到的25死包括老街省（Lao Cai）7死、廣寧省（Quang Ninh）5死、和平省（Hoa Binh）及河內市（Ha Noi）各4死，海防市（Hai Phong）2死，海陽省（Hai Duong）、安沛省（Yen Bai）、諒山省（Lang Son）各1死。

報導指出，死者多是被土石流掩埋及被倒下的樹木壓到，例如首都河內市的4死17傷，多是被倒下的樹木壓傷或壓死。最新統計顯示，河內市有將近2.5萬棵樹被風吹倒。

河內市預計要花費數天至一週時間才能將所有倒下的樹清理及復原。今天是週一上班日，由於倒下的樹太多，尖峰時刻各路段大塞車，用路人得不斷閃避倒下的樹木，外出好像在挑戰障礙賽，馬路上險象環生。

颱風摩羯還造成越南電力和通訊系統大規模癱瘓。廣寧省、海防市、太平省（Thai Binh）、海陽省、河內市都一度停電。截至目前，廣寧省和海防市的多個地區仍未恢復供電，網路及電話都不通。

農業部門統計顯示，近11萬公頃的水稻被淹沒，主要集中在海防市7000公頃、太平省2萬9000公頃，興安省（Hung Yen）1萬2110公頃、海陽省1萬8500公頃。此外，還有1萬7920公頃的蔬菜和6900公頃的果樹受損。

土石流 越南 颱風

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