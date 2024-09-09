埃及考古專家請願 要求德國歸還奈費提蒂半身像

埃及著名考古學者、前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）發起請願活動，希望德國柏林「新博物館」（Neues Museum）將王后奈費提蒂（Nefertiti）半身像歸還埃及。

德國考古團隊1912年在開羅南方約300公里處的阿瑪納（Tell el-Amarna）發現這尊廣為人知的奈費提蒂彩繪石灰岩半身像，隔年運到柏林。據信這尊半身像是在西元前1345年雕刻而成。

路透社報導，哈瓦斯在昨天發起的請願活動中要求歸還這尊半身像，稱這尊雕像是在出土後被非法運出埃及。

他說：「我們今天宣布，埃及國家委員會，而非政府委員會，要求歸還奈費提蒂半身像…我需要所有人到我的網站hawasszahi.com連署，簽名表達大家希望這尊雕像回國。」

哈瓦斯說，他沒有呼籲歸還合法運出埃及的文物，他發起的運動重點在於要求歸還「3件主要的精美文物」，即奈費提蒂半身像、羅塞塔石碑（RosettaStone）和「丹達臘黃道帶」（Dendera Zodiac）浮雕，後兩件文物分別被收藏在倫敦大英博物館和巴黎羅浮宮。

新博物館尚未對此置評。

「德國之聲」（DW）報導，德國藝術專家說，德方認為埃及當時授權德國展開挖掘工作，替柏林的博物館找到奈費提蒂半身像，協議包括找到約1萬件文物各分一半，換取德國棉花及織品大亨兼藝術贊助商西蒙（James Simon）的資金。

埃及政府的代表當時挑選了一半文物，另一半被運到德國，包括奈費提蒂半身像。數年後，這尊雕像於新博物館展出，成了吸引觀光客一大賣點。